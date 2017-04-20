"ABD, Kuzey Kore ile savaş istemiyor"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin savaş çıkarmak istemediğini belirterek, Kuzey Kore'ye "Bizi buna zorlamayın" çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle artan gerginliğin önlemesinin yine bu ülkeye bağlı olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'yi mümkün olan en net şekilde uyardıklarını vurgulayan Haley, "Kuzey Kore'nin savaş çıkarmak istemediğimizi bilmesini istiyoruz, bu yüzden bizi buna zorlamayın. Top onların sahasında ve bu noktada oynamaya çalışmamalılar" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Kuzey Kore'nin yalnızca bölgeyi değil tüm dünyayı tehdit edecek (nükleer) kapasiteye sahip olmaması için sarf edilen bütün çabaları destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Kuzey Kore'nin askeri yığınak yapmasının füzeleri ve nükleer programıyla uluslararası bir tehdit oluşturmasının önlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Diplomatik kaynaklar, ABD tarafından hazırlanan ve Çin'in de destek verdiği Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin BM Güvenlik Konseyi tarafından kınanmasını ve nükleer denemelerine son vermesini isteyen açıklamaya Rusya'nın itiraz ettiğini belirtti.