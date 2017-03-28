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ABD: Kuzey Kore yine roket motoru denemesi yaptı

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ABD: Kuzey Kore yine roket motoru denemesi yaptı
ABD'li yetkililer Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) geliştirme programı kapsamında yeni bir roket motoru denemesi yaptığını ileri sürdü.

Reuters'e konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkililer yeni roket motoru denemesinin cuma akşamı yapıldığını iddia etti.

 

Yetkililer denemenin Kuzey Kore'nin son dönemde hız verdiği kıtalararası balistik füze (ICBM) geliştirme programı kapsamında yapılmış olabileceği yorumunu yaptı.

Kuzey Kore ay başında Tongchang-ri roket fırlatma istasyonunda uzun menzilli füzelerde kullanmak üzere yeni nesil roket motorunu başarıyla denediğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bunun Kuzey Kore'nin uzay programı için 'devrim niteliğinde bir buluş' olduğunu açıklamıştı.

Kim ayrıca ülkesinin ICBM denemesi yapma hedefine yaklaştığını vurgulamıştı.

ABD, KUZEY KORE POLİTİKASINI HALA BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

ABD'li uzmanlar Kuzey Kore'nin ICBM hedefine ulaşması halinde bunun ABD için bir tehdit oluşturacağını vurguluyor.

ICBM'lerin menzili genelde yaklaşık 5.500 km ancak bazılarının menzili 10 bin km'yi aşabiliyor.

Kuzey Kore, ABD'den yaklaşık 9 bin km uzaklıkta bulunuyor.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi hala Kuzey Kore politikasını belirlemeye çalışıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Güney Kore ziyaretinde BM kararlarına rağmen 5 nükleer deneme ve bir dizi füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye yönelik askeri eylem de dahil her seçeneğin masada olduğunu söylemişti.

Ancak ABD yönetiminin riskli olan 'önleyici saldırılar' yerine Kuzey Kore'nin nükleer ve füze endüstrisini hedef alacak bir dizi yeni yaptırımı hayata geçirmesinin daha olası olduğu yorumu yapılıyor.

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