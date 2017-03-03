ABD, Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğini masada tutuyor

Washington yönetiminin, Kuzey Kore'ye karşı askeri müdahalede bulunma ya da bu ülkedeki iktidarı değiştirme seçeneklerinin de bulunduğu bir strateji üzerinde çalıştığı belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi 2 hafta önce yapılan ulusal güvenlik toplantısında Kuzey Kore'ye yönelik geleneksel politikayı gözden geçirdi. ABD'nin, Kuzey Kore'ye yönelik muhtemel stratejisini müttefikleriyle masaya yatırdığını da aktaran WSJ, Washington'un Kuzey Kore'yi dizginlemek için askeri müdahalede bulunma seçeneğini masada tuttuğunu vurguladı. Kuzey Kore, uzun süredir balistik füze denemeleri gerçekleştiriyor. Kuzey Kore'nin geçen ay Japon Denizi'ne düşen balistik füze denemesi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un üvey abisinin Malezya'da yasaklı sinir gazı VX ile öldürülmesinin ardından yaşanan tartışmalar tansiyonu yükseltmişti. ABD ve Güney Kore geçtiğimiz haftalarda, ortak bir tatbikat da düzenlemişti. Tatbikatta 17 bin ABD askerinin yanı sıra, hava savunma sistemleri de yer almıştı.