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ABD Lefkoşa Büyükelçisi Garber, Kıbrıs Türk halkına yönelik yeni yıl mesajı yayımladı

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ABD Lefkoşa Büyükelçisi Garber, Kıbrıs Türk halkına yönelik yeni yıl mesajı yayımladı
ABD Lefkoşa Büyükelçisi Garber, Kıbrıs Türk halkına yönelik yeni yıl mesajı yayımladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber, Kıbrıs Türk halkına yönelik yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni yılın, Kıbrıslı Türklere sağlık, dostluk ve barış getirmesi temennisini dile getirdi.

ABD Elçiliği’nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan ve Türkçe dilinde de konuştuğu video mesajında, Büyükelçi Garber şöyle dedi: “Ve böylece 2020 yılı sona eriyor. Küresel salgın hayatlarımızı etkilemiş olmasından dolayı birçoğumuz için zor bir yıl oldu. Herkes, yeni yılda salgının sona ermesini ümit ediyor. Ben, ayrıca Kıbrıslı Türklerle, insan ticaretine karşı mücadele, adanın bölünmüşlüğüne çözüm bulunmasının desteklenmesi ve yüksek eğitim fırsatları gibi müşterek menfaatlerimizin olduğu birçok farklı alanlarda birlikte çalışmış olarak, yakın bir ilişki kurmayı umuyorum. Sizlere ve ailelerinize, sağlık, dostluk ve barış dolu yeni bir yıl diliyorum” dedi. 

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