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ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber YDÜ'de seminer verdi

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ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber YDÜ'de seminer verdi
ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber YDÜ'de seminer verdi

ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Düzenlediği Seminerde, Joe Biden Yönetiminin Dış Politika Önceliklerini Açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber, Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği seminerde Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini açıkladı. Judith G. Garber, Yakın Doğu Enstitüsü, NEU American Corner ve Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde 2020-2021 akademik yılı boyunca düzenlenecek çevrimiçi seminer dizisinin ilkinde, akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber: “Küresel sağlık güvenliği, ekonomik durgunluk ve iklim değişikliği en önemli önceliklerimiz arasında.”

Doğu Akdeniz, Kıbrıs Sorunu, COVID-19 salgını, Rusya, Çin, iklim değişikliği ve diğer dış politika konularının ele alındığı etkinlikte konuşan Büyükelçi Garber, küresel anlamda diplomasiyi teşvik ettiklerini belirterek, Başkan Biden’ın insan hakları ve demokrasiyi ABD dış politikasının merkezine aldığını dile getirdi. Biden yönetiminin dış politika önceliklerinden birinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ve küresel sağlık güvenliği olduğunu anlatan Garber, küresel ekonomik durgunluğu tersine çevirmenin, demokrasiyi yeniden kuvvetlendirme ve ayrıca iklim değişikliği ile mücadele alanında yapılan çalışmaların da öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Garber, Nisan ayı sonunda yapılacak gayrı resmi 5+BM Kıbrıs toplantısı ilgili de açıklamalarda bulundu. ABD için esas olanın, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin, BM gözetiminde ve Güvenlik Konseyi kararları zemininde, Kıbrıslılar tarafından yürütülmesi olduğunu vurgulayan ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber, 5+BM toplantısını, resmi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik “kritik önem taşıyan bir adım” olarak nitelendirdi.

Bir Sonraki Etkinlik 7 Nisan’da

Ortak evrensel değerler ve eğitime olan bağlılık çerçevesinde ABD’li yetkililerin Kıbrıslı Türklerle daha da yakınlaşmasını sağlamak amacıyla tesis edilen başarılı ortaklıktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, ilerleyen dönemlerde de bu iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

2020-2021 akademik yılı boyunca düzenlenecek çevrimiçi seminerler dizisinin ikincisi, 7 Nisan’da gerçekleştirilecek. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye elektronik posta yoluyla yde@neu.edu.tr adresinden erişilebiliyor. 

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