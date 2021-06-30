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Abd, Libya’nın Seçim Hazırlıkları Toplantılarını Takdirle Karşıladı

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Libya Siyasi Diyalog Forumunun (LSDF) 24 Aralık’ta yapılması kararlaştırılan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre’de toplanmasını takdirle karşıladıklarını açıkladı.
Abd, Libya’nın Seçim Hazırlıkları Toplantılarını Takdirle Karşıladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Libya Siyasi Diyalog Forumunun (LSDF) 24 Aralık’ta yapılması kararlaştırılan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre’de toplanmasını takdirle karşıladıklarını açıkladı.

Sullivan yaptığı yazılı açıklamada, “LSDF üyelerinin 24 Aralık 2021’de Libya’daki tarihi seçimin hazırlıklarını görüşmek üzere bu hafta Cenevre’de toplanmasını ve bu forumun çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.” ifadesini kullandı.

İkinci Berlin Konferansı’nda da ifade ettikleri üzere, ülkede cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için ABD’nin Libya halkı ve uluslararası ortaklarını desteklediğinin altını çizen Sullivan, “Bu seçimler Libyalılara kendi liderlerini seçme ve yıllar süren iç çatışma ve ekonomik çalkantının ardından egemenliklerini yeniden kurma hakkı verecektir.” görüşünü paylaştı.

Sullivan, LSDF toplantısının olumlu bir atmosferde ve uzlaşma ruhu içinde geçmiş olmasından da memnun olduklarını kaydederek, “Libya halkını, daha istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir gelecek inşa etme yolunda destekliyoruz.” mesajını verdi.

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