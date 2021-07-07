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ABD lüks otomobil pazarının lideri çip krizini daha iyi yöneten BMW oldu

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Alman otomobil üreticisi BMW, ABD’de Nisan-Haziran döneminde 96 bin 561 araç satışıyla geçen yılı yaklaşık ikiye katladı. 2021’in ilk çeyreğine göre de satışlar yüzde 35 yükseldi.
ABD lüks otomobil pazarının lideri çip krizini daha iyi yöneten BMW oldu

Alman otomobil üreticisi BMW, ABD’de Nisan-Haziran döneminde 96 bin 561 araç satışıyla geçen yılı yaklaşık ikiye katladı. 2021’in ilk çeyreğine göre de satışlar yüzde 35 yükseldi.

Rakibi Mercedes-Benz ikinci çeyrekte 14 bin 171 araç sattı. Daimler ise bu dönemde 7 bin 348 araç sattı.

Böylece BMW ABD lüks araç pazarının en çok satan markası oldu.

Priority 1 Otomotiv Grubu’nun CEO’su Mark Cohen radyodan fren sistemine kadar kullanılan küresel çip tedarik sıkıntısının otomotiv üretiminin durmasına ve arzın daralmasına neden olduğunu, BMW’nin fazla stoklarla bu krizi daha iyi yönettiğini belirtti.

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