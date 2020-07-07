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ABD Mahkemesi, Dakota'daki Petrol Boru Hattı İçin Kapatma Kararı Aldı

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ABD Mahkemesi, Dakota'daki Petrol Boru Hattı İçin Kapatma Kararı Aldı
ABD Mahkemesi, Dakota'daki Petrol Boru Hattı İçin Kapatma Kararı Aldı

ABD'de Columbia Bölge Mahkemesi, "Dakoto Access Pipeline" isimli petrol boru hattının kapatılması ve içindeki petrolün acilen boşaltılması gerektiğine karar verdi.

Columbia Bölge Mahkemesi Hakimi James Boasberg, dün yaptığı açıklamada, Dakota eyaletinden geçen petrol boru hattının 30 gün içinde kapatılması ve içindeki petrolün bir an önce boşaltılması gerektiği yönünde karar aldı.

Karar, petrol boru hattı için federal yönetimden onay alan Amerikan Askeri Mühendisler Birliğinin (USACE) mahkemeye sunmak üzere bir çevre raporu hazırladığı dönemde açıklandı.

Bölge mahkemesi daha önce de Dakota'dan Illinois eyaletine 1770 kilometre boyunca uzanan petrol boru hattı projesinin çevre yasalarını ihlal ettiğine karar vermişti.

Günde 570 bin varil ham petrol taşıyan petrol boru hattı 3,8 milyar dolara mal olmuştu.

DAKOTA'DA YAŞAYAN KIZILDERİLİ KABİLESİ DAVA AÇMIŞTI

Tartışmalı boru hattına karşı Dakota'da yaşayan Dikili Kaya Sioları (Standing Rock Sioux) isimli kızılderili kabilesi Ağustos 2016'da dava açmış, ülkenin dört bir yanından protestocuların da desteği ile boru hattının yapılmaması için uzun süre direnmişti.

Kabile reisi Mike Faith, karara ilişkin açıklamasında, "Bugün kabilemiz ve boru hattına karşı mücadelede bizi destekleyen birçok kişi için tarihi bir gün. Bu boru hattı asla burada inşa edilmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Petrol boru hattını 2017 yılında tamamlayarak faaliyete geçiren Energy Transfer şirketi ise mahkeme kararını "kötü düşünülmüş bir karar" olarak nitelendirirken, itiraz için tüm yasal ve idari süreçleri başlatacaklarını, sonunda boru hattının kapatılmayacağına inandıklarını belirtti.

ENERJİ BAKANI DA KARARI ELEŞTİRDİ

ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette de yazılı bir açıklama ile mahkemenin kapatma kararını eleştirdi.

Brouillette, "Binlerce iş ve milyonlarca dolar gelir sağlayan bir enerji altyapı projesinin, iyi finanse edilmiş bir çevreci lobinin hukuk sistemimizi kullanması yoluyla bir kez daha iptal edilmesi hayal kırıklığı yaratıyor." ifadesini kullandı.

2016'daki seçimleri kazanmasının ardından Başkan Donald Trump, görevinin resmen başladığı ilk hafta projeyi onaylayarak, seçim kampanyasında dile getirdiği "ABD'nin enerji potansiyelini açığa çıkarmak" sözünü tuttuğunu söylemişti.

Öte yandan, Appalachian Dağları'ndan geçerek Batı Virginya'dan Kuzey Carolina'ya doğal gaz taşıyacak olan "Atlantik Yakası Boru Hattı" projesini üstlenen Dominion Energy ve Duke Energy isimli şirketler de hukuki belirsizlikler nedeni ile pazar günü projeden çekilme kararı aldıklarını açıklamışlardı.

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