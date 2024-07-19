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ABD medyası: Biden'ın adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara 'Obama da katıldı'

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ABD medyasına göre, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Demokratların adayı olarak yarışmasına yönelik muhalefet büyüyor.
ABD medyası: Biden'ın adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara 'Obama da katıldı'

ABD medyasına göre, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Demokratların adayı olarak yarışmasına yönelik muhalefet büyüyor.

Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama da "Biden'ın şansının giderek azaldığını" bildirdi ve ABD Başkanı'nın tekrar aday olmasına yönelik çekincelerini dillendirdi.

Obama'nın sözcüsü ise iddiayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

BBC'ye konuşan bir Demokrat Parti yetkilisi de parti içerisinde birçok kişinin, "Biden'ın çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu" düşündüğünü aktardı.

Anketlerde Trump'ın öne geçerek arayı birkaç puan açması, Biden üzerindeki 'adaylıktan çekil' baskısını güçlendiriyor.

Biden'ın kampanya ofisi ise Demokrat Parti saflarındaki itirazların "temelsiz olduğunu" ve Biden'ın adaylığının devam ettiğini dile getiriyor.

Öte yandan ABD medyası, Demokratların önde gelen isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ve kongre üyeleri Hakeem Jeffries ve Chuck Schumer'ın Biden'ın adaylığına muhalefet ettiğini duyurdu.

CNN kanalı, Pelosi'nin Biden ile görüşerek, "anket sonuçlarının kazanamayacağını gösterdiğini" söylediğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda Demokrat Parti'den 20 civarı siyasetçi, Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı yapmıştı.

Bunlar arasında olan California'dan kongre üyesi Adam Schiff, "Başkan'ın Trump'ı yenebileceğinden oldukça şüpheliyim" dedi.

Haberlere göre önde gelen Demokrat Partili isimler, Biden'a adaylığını gözden geçirme çağrısını yapıyor.

BBC'ye konuşan Demokrat Partili kaynak ise "Hepimiz kaçınılmaz kararı bekliyoruz" yorumunu yaptı.

BBC Radio 4'e konuşan bir diğer Demokrat Partili kongre üyesi Adam Smith de benzer bir tablo sundu. Smith, Biden'ın adaylığında "sona yaklaşıldığını" dile getiriyor.

27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında Biden'ın sergilediği zayıf performans, ABD Başkanı'nın yaşının ilerlemiş olduğu ve başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği görüşlerini kuvvetlendirmişti.

Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde

13 Temmuz'da uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanan ve ilk kez Cumhuriyetçi Parti kongresinde kalabalık karşısına çıkan Trump, Perşembe akşamı ilk kürsü konuşmasını yaptı.

Trump kongrede Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını da resmen kabul etti.

Beklenenin aksine "birlikten yana" bir konuşma tonu belirleyen Trump, "Toplumumuzdaki bölünme, tedavi edilmeli. Amerikalılar olarak ortak bir kaderle birbirimize bağlıyız. Birlikte ayağa kalkarız ya da birlikte düşeriz" dedi.

Dış politikada izleyeceği stratejiyi anlatan Trump, ABD'nin rakiplerinin dünyayı savaşla karşı karşıya bıraktığını söyledi ve "İsrail'de ve Ukrayna'da olanlara bakın" dedi.

Trump, ABD'yi bütünüyle saldırılardan koruyacak bir "Demir Kubbe" inşa edeceklerini de ileri sürdü.

13 Temmuz'daki suikast girişimi sırasında neler yaşadığını anlatan Trump, "Kafamı biraz çevirseydim şu an aranızda olmayacaktım. Yanımda Tanrı vardı" dedi.

Kurşun seslerini duyduğu anları aktaran Trump, "Bir şeyin bana çok sert şekilde çarptığını hissettim. Kendi kendime 'Bu neydi? Sadece mermi olabilir' diye düşündüm. Elimi kulağıma götürdüğümde kanların aktığını gördüm" dedi.

Trump, Gizli Servis ajanlarının büyük bir cesaretle sahneye koştuğunu ve kendisini koruduğunu söyledi.

Trump'ın saldırıyı anlattığı anlarda salonda birçok kişi onu gözyaşlarıyla dinledi.

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