ABD medyası Erdoğan’ın son açıklamalarını gündem yaptı: Trump benzerliği…

ABD'nin popüler medya platformu Daily Beast, Türkiye seçimlerine farklı bir perspektiften bakarak şaşırtan bir benzerliğe dikkat çekti.

Seçime sayılı günler kala uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye ve seçimlerle ilgili analiz, yorum ve haberleri giderek artarken, ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Daily Beast, dikakt çekici bir haber yayınladı…

“Türkiye’de Erdoğan panik halindeki seçim tehditleri ile Trump’a benzedi” başlığı ile bir analiz yayınlayan Daily Beast’te, “Bazı yetkililer, Erdoğan ve yakın çevresinin bu hafta yapılacak seçimler öncesinde endişe yaratan tehditleri sebebiyle en kötüsünün olabileceğinden korkuyor” denildi.

Medya kuruluşunun Berlin’de görevli muhabiri Kristina Jovanovski imzalı haberde, “Türkiye’deki muhalefet yetkilileri, eğer Erdoğan kaybedip görevini bırakmazsa kendilerine destek verenlerin sokaklara çıkıp büyük protesto gösterileri yapabileceğini söyledi” denildi.

Daily Beast’teki haberde, “Erdoğan, Trump gibi panik içinde seçim tehditleri savurdu” başlığı kullanıldı.

Erdoğan’ın muhalefeti terör örgütü PKK ile bağdaştırdığına dikkat çeken Jovanovski, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim otobüsüne saldırıldığını hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da birçok kere seçimleri “Batı ülkelerinin darbe girişimi” olarak nitelendirdiği aktarılırken Daily Beast’e konuşan CHP’li Yurter Özcan, “Onlar seçim sonuçlarında yenilgiyi kabul etmemek için zemin hazırlıyorlar” dedi.

ÖZCAN: POLİS ERDOĞAN’A YARDIM ETMEYECEKTİR

Millet İttifakı’nın geçen haftalarda ortaya attığı “dark web” ve “Cambridge Analytica” açıklamalarını da hatırlatan Daily Beast’e konuşan Özcan, “Eğer Erdoğan sonuçları kabul etmezse bence Türkiye genelinde demokratik bir biçimde büyük gösteriler olabilir, insanlar demokratik haklarını savunmak ister” dedi.

Özcan, “Seçimde mağlubiyet durumunda Erdoğan görevde kalmak için harekete geçecektir ama ben polis ve askerin Erdoğan’a yardım etmeyeceğine inanıyorum” dedi.

OĞAN 2015’İ HATIRLATTI

Daily Beast’e konuşan Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan ise kendisine yöneltilen, “Erdoğan’ın seçimi kaybedip görevde kalmak için güç kullanmasından endişeleniyor musunuz” sorusuna, “Güç yerine bazı istikrarsızlaştırıcı durumlar diyebiliriz” dedi. Oğan, örnek olarak 2015 yılında yapılan seçimlerde HDP’nin ilk kez parlamentoda koltuk kazanarak AKP’nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesinden sonra Kürtlerin yoğunlukta olduğu güneydoğuda şiddet olaylarının yaşandığını gösterdi. O dönemde AKP, seçimlerden 5 ay sonra erken seçim kararı almıştı.

Daily Beast’teki haberde, “O dönemde HDP, 140 saldırıya uğradıklarını ve yüzlerce kişinin IŞİD’in yaptığı belirtilen bombalı saldırılarda öldüğünü duyurmuştu. Erdoğan’ın partisi o yılın Kasım ayında oyların yüzde 50’sini elde edince Erdoğan seçmenin ‘istikrar’ ve ‘birliği’ tercih ettiğini söylemişti” denildi.