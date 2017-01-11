 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.667
  • Altın 148,558
  • Dolar 3,8815
  • Euro 4,0792
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

ABD medyası "Putin'in elinde Trump'ın seks kaseti var" iddiasını konuşuyor

» »
ABD medyası "Putin'in elinde Trump'ın seks kaseti var" iddiasını konuşuyor
İddia, CNN ve New York Times'ın haberlerinde gündeme getirildi

Rusya, Amerikan medyasında yer alan, Rus istihbarat servislerinin ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın "uygunsuz davranışları" hakkında bilgi sahibi olduğu iddialarını "ucuz roman" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu yöndeki haberlerin, ABD-Rusya ilişkilerine zarar verme çabasıyla yapıldığını söyledi.

ABD'de önce CNN televizyonunda, daha sonra da New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Rusya'nın elinde, Trump'ın bazı seks işçileriyle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntüler ve iş hayatı hakkındaki "zarar verici" bilgiler olduğu iddia edilmişti.

Bu yönde bilgiler içeren istihbarat raporunun iki sayfalık özetinin Trump'ın yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama'ya ve istihbarat komisyonlarında görevli bazı Kongre üyelerine de gösterildiği öne sürülmüştü.

Raporda yazdığı belirtilen iddialar arasında, seçim kampanyası sırasında Trump ile Moskova'nın gizlice iletişim içinde oldukları ve Rusya'nın Trump'ı "en az 5 yıldır desteklediği" iddiası da var.

Suçlamaların bir kısmının eski bir İngiliz istihbaratçısının derlediği kayıtlardan oluştuğu, bu istihbaratçının ABD istihbarat yetkilileri tarafından "güvenilir" bulunduğu belirtiliyor.

Tüm bu iddialar henüz resmi kaynaklarca doğrulamış değil.

Donald Trump ise hakkındaki son iddiaları Twitter sayfasından yaptığı açıklama ile yalanladı. Trump açıklamasında, "YALAN HABERLER - TAMAMEN SİYASİ CADI AVI" ifadelerini kullandı.

Trump bugün bir basın toplantısı da düzenleyerek hakkındaki iddialara yanıt verecek.

 

Geçen haftalarda, ABD istihbarat servisleri seçim kampanyası sırasında Demokrat Parti'nin e-postalarının hacklenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuş, Rusya iddiaları yalanlamıştı.

İstihbarat servisleri, emrin seçimleri Trump'ın kazanması için Kremlin'den geldiğini söylemişti.

Donald Trump ise iddiaları reddetmiş ve Rusya ile iyi ilişkileri desteklemeyenleri "ahmaklar" şeklinde nitelendirmişti.

Trump 9 gün sonra yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olarak göreve başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Solomon Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem11 Ocak 2017 Çarşamba 09:52
  • Clinton’ın New York Valiliği için yarışacak mı07 Ocak 2017 Cumartesi 19:10
  • Meksika'da benzin zammı protestolarında 5 ölü07 Ocak 2017 Cumartesi 13:57
  • "ABD seçimlerinde Rusya etkisi" tartışması büyüyor07 Ocak 2017 Cumartesi 12:31
  • New York'ta Almanya aleyhine dava açıldı07 Ocak 2017 Cumartesi 12:30
  • ABD Kongresi Trump'ın başkanlığını resmileştirdi07 Ocak 2017 Cumartesi 12:29
  • Hollywood Havalimanı’ndaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü07 Ocak 2017 Cumartesi 12:27
  • Trump’tan Obama’nın Büyükelçilerine son uyarı06 Ocak 2017 Cuma 14:17
  • "ABD büyükelçilerine 20 Ocak sınırı" iddiası06 Ocak 2017 Cuma 10:25
  • Facebook canlı yayınında saldırı: 4 kişi gözaltında06 Ocak 2017 Cuma 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti