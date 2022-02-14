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ABD Medyası Savaş İçin Tarih Vermişti! Zelenskiy Resmi Tatil İlan Etti

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ABD medyası 16 Şubat tarihini işaret ederek Rusya-Ukrayna savaşının çıkabileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov'dan açıklama geldi.
ABD Medyası Savaş İçin Tarih Vermişti! Zelenskiy Resmi Tatil İlan Etti

ABD basınında yer alan Rusya'nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağı iddiaları üzerine Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov'dan açıklama geldi.

Ukrayna istihbarat raporlarına göre konuşan Danilov, “Ülkemiz topraklarındaki mevcut riskleri anlıyoruz ama durum kesinlikle kontrol altında. Ayrıca Rusya'nın 16 ve 17 Şubat’ta geniş çaplı operasyon başlatacağını öngörmüyoruz” dedi.

Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını da ifade eden Danilov, “Ukrayna’da neler olup bittiğinin tamamen farkındayız. Ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı biliyoruz. Uçuşlara gelince, hava trafiğini kapatmıyoruz. Bunun için bir neden yok” dedi.

RESMİ TATİL İLAN ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise 16 Şubat’la ilgili “Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz” ifadesini kullandı.

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