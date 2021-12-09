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ABD "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk göçmenleri gönderdi

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Biden yönetimi, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenler için Trump'ın getirdiği ancak kendilerinin kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını yeniden yürürlüğe koydu.
ABD "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk göçmenleri gönderdi

Biden yönetimi, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenler için Trump'ın getirdiği ancak kendilerinin kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını yeniden yürürlüğe koydu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından, iki göçmenin Texas eyelatindeki El Paso - Ciudad Juarez sınırındaki bir köprüden Meksika'ya gönderildikleri bilgisini paylaşılırken göçmenlerin milliyetlerine dair açıklama yapılmadı.

Meksika'ya ulaşan iki göçmen Meksikalı yetkililerce karşılanırken BM yetkilileri tarafından COVID-19 testleri yapıldı.

Meksika hükümeti, ABD'nin program kapsamında geri gönderilen tüm göçmenleri aşılamayı kabul ettiğini açıkladı.

Trump dönemi uygulaması olan "Meksika’da kal" politikası uyarınca, sığınmacıların, ABD göçmenlik mahkemesindeki duruşmaları için Meksika’da beklemeleri gerekiyor.

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