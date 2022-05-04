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ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

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ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Faiz toplantısı öncesi dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı, altın fiyatları sert geriledi. İçeride bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı ama uluslararası piyasalarda dolar, Türk Lirası karşısında 14 lira 90 kuruşu aştı.

Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın kararında.

Yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinde uygulanan gevşek para politikası dünyada enflasyonu artırdı. Buna bir de Ukrayna savaşına dair riskler eklendi. Bu nedenle gündemin en üst sırasında Fed'in faiz kararı var.

Banka Mart ayında politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Bu kez en az 50 baz puanlık bir artış masada.

Uzmanlara göre, 75 ya da 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.

Fed'in sıkı para politikası uygulaması, sıcak paranın dolara ya da faize yönelmesine neden olurken, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyebiliyor.

DOLAR DEĞER KAZANDI

Bankanın faiz kararı öncesi dolar dünyada değer kazandı. Dolar endeksi 104 puan civarına gelerek yaklaşık 20 yılın zirvesine çıktı. Ons altın ise sert geriledi. 1850 dolar civarına gerileyen ons altın 2 buçuk ayın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'de bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı. Uluslararası piyasalardaki işlemlerde dolar Türk Lirası karşısında 15 liraya yaklaşırken, gram altın 880 lira civarına indi.

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