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ABD merkezli CNN’den çarpıcı Erdoğan ve seçim yorumu

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ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Türkiye'de geri sayımın başladığı seçimlerle ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.
ABD merkezli CNN’den çarpıcı Erdoğan ve seçim yorumu

14 Mayıs seçimleri öncesinde uluslararası kamuoyundan ve medya kuruluşlarından dikkat çekici yorumlar gelmeye devam ediyor…

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Türkiye’deki seçimlerle ilgili bir analiz/yorum yayınlayarak seçimde oy verecek bir seçmen grubuna dikkat çekti. “Erdoğan’ın siyasi kaderini Türkiye’nin Kürtleri belirleyebilir” başlığıyla yayınlanan makalede, “Türkiye’de Kürt partisi, gelecek seçimlerde kazananı belirleyecek parti olarak ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 20 yıllık iktidardan edecek dengeyi verecek bir rol üstlenebilir” yorumu yapıldı.

Makalede, “Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP liderine karşı en kritik gelişme HDP’nin geçen ay kendi adaylarını çıkarmayacağını açıklaması oldu. Birçok uzman bu hamlenin HDP’nin destekçilerinin Erdoğan’ın esas rakibine oy vermesinin önünü açacağını söylüyor” denildi. Bu durumu “ironi” olarak yorumlayan CNN, “Bu durum son 10 yılın yarısını seçmen tabanından oy aldığı için partiye karşı olan Erdoğan için bir ironi. HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş  yaklaşık 7 yıldır hapiste ve partinin de kapanma ihtimali bulunuyor. Fakat partinin etkisi Türkiye siyasetinin gidişatını etkileyebilir” ifadelerine yer verdi.

“ERDOĞAN KARŞISINDAKİ EN GÜÇLÜ ADAY…”

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret ettikten sonra HDP’nin aday çıkarmama kararını açıkladığına dikkat çekilirken, “Kılıçdaroğlu son yıllarda Erdoğan karşısına çıkacak en güçlü aday. HDP bütün gücünü ona vereceğini açıklamadı fakat uzmanlar bu partinin seçimlerin kazananını belirleyeceğini söylüyor” denildi.

CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HDP arasındaki ilişkiyi ise “karmaşık” olarak yorumladı. Erdoğan’ın göreve geldiği ilk yıllarda Kürtlere daha çok hak tanıdığını ve HDP ile de yakın temasta olduğu belirtilirken, “Fakat daha sonra Erdoğan ve HDP arasındaki ilişkiler kötüye gitti” yorumu yapıldı.

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