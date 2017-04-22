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ABD, mesajı Avustralya'dan verdi: acil ve en tehlikeli tehdit Kore

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ABD, mesajı Avustralya'dan verdi: acil ve en tehlikeli tehdit Kore
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi: Çin, Kuzey Kore ile baş edemiyorsa ABD ve müttefiklerimiz yapacak.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence,  Kuzey Kore'nin  Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olduğunu belirterek, "Bölgedeki müttefiklerimiz ve  Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

ANA GÜNDEM MADDESİ KORE

Avustralya'daki üç günlük ziyaret programına başlayan Pence, temaslarının ilk gününde Sydney'deki Admiralty House'da Başbakan Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmelerin ana gündem maddesini  Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin oluşturduğu bildirildi.

Pence, yaptığı açıklamada,  Kuzey Kore'yi  Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Tüm seçeneklerin masada olduğunu anlatan Pence, "ABD,  Avustralya ile yakın çalışmaya devam edecek. Bölgedeki müttefiklerimiz ve  Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"ÇİN BAŞ EDEMİYORSA ABD YAPACAK"

Turnbull'un  Çin'e  Kuzey Kore üzerinde baskı yapması çağrılarını desteklediğini hatırlatan Pence, "Çin,  Kuzey Kore ile baş edemiyorsa ABD ve müttefiklerimiz yapacak." ifadesini kullandı.

"DÜNYANIN GÖZÜ PEKİN'DE"

Başbakan Turnbull ise gazetecilere yaptığı açıklamada,  Kuzey Kore yönetimini, "Pervasız ve tehlikeli rejim bölgemizin barış ve istikrarı risk altına sokuyor." sözleriyle eleştirdi.

Kuzey  Kore'nin etkilenmesi için  Çin'in baskı yapması gerektiğini vurgulayan Turnbull, dünyanın gözünün  Pekin'de olduğunu dile getirdi.

Turnbull,  Çin'in  Kuzey Kore konusunda beklenen adımı atacağına emin olduğunu sözlerine ekledi.

Avustralya ana muhalefet lideri Bill Shorten'la da bir araya gelmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı Pence, daha sonra ülkedeki Amerikalı iş adamlarıyla toplantı yapacak.

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