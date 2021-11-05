ABD milyonlarca dolarlık aşı anlaşmasını iptal etti

ABD hükümeti, bu baharda milyonlarca kontamine Johnson & Johnson aşı dozu ürettiği tespit edilen Maryland merkezli aşı üreticisi Emergent BioSolutions ile milyonlarca dolarlık bir anlaşmayı iptal etti.
Emergent'ın tesislerinde zarar gören aşılar nedeniyle milyonlarca dolarlık anlaşma iptal oldu.
Baltimore'da tesisleri bulunan Emergent, sözleşmenin feshi nedeniyle yaklaşık 180 milyon dolardan vazgeçeceğini söyledi.
Emergent BioSolutions, Trump yönetiminin aşı geliştirme ve dağıtımını hızlandırma çabasında rol oynamıştı.
Ancak tesisteki sorunlar arka arkaya geldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.