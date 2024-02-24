ABD Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konusunda 'sessiz'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planıyla ilgili detayların kendilerinde henüz olmadığını kaydederek, söz konusu plana ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Beyaz Saray'da dış politika konusundaki en önemli isimlerden Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve Netanyahu'nun savaş sonrası planıyla ilgili haberleri değerlendirdi.

Gazze'de savaş sonrasına ilişkin Netanyahu'nun planının detaylarını kendilerinin değil İsrail hükümetinin bildiğini söyleyen Kirby, planla ilgili soruları İsrail'e yönlendirdi.

ABD'nin bu konudaki pozisyonuyla ilgili önceki açıklamalarını tekrarlamakla yetinen Kirby, Netanyahu'nun planıyla ilgili yorum yapmamayı tercih etti.

"Planla ilgili haberleri gördük, bu planların detayları hakkında İsrail hükümetine yönlendirebilirim, ancak bizim kendi görüşlerimiz hakkında konuşabilirim" diyen Kirby, bu konudaki duruşlarının değişmediğini vurguladı.

Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güven ve özgürlük içinde yaşama haklarının olduğunu kaydeden Kirby, "Çatışmalardan sonraki Gazze nasıl olursa olsun Filistinlilerin yeniden canlandırılmış Filistin Yönetimi aracılığıyla orada söz hakkı ve oylarının olması lazım. Gazze'nin daraltılmasını istemiyoruz, ayrıca Filistinlilerin Gazze'de zorla yerlerinden edilmesini de istemiyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail yönetiminin kendilerine Refah'ta olası "askeri operasyon" konusunda şu ana dek bir plan sunmadığını da ifade eden Kirby, Refah'ta güvenilir ve uygulanabilir plan olmadan sürecin başlamasının yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

"Yeni yerleşimler konusunda 'hayal kırıklığı' içindeyiz"

Öte yandan Kirby, İsrail yönetiminin açıkladığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim yerleri inşasını öngören planı "hayal kırıklığıyla" karşıladıklarını ve bu yeni yerleşimlerin uluslararası hukuka da uygun olmadığını ifade etti.

Kirby, uzun yıllardır ABD yönetimlerinin Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim yerlerine karşı olduğunu ve Biden yönetiminin de konuya bu şekilde baktığını dile getirdi.