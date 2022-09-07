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ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak

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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan ordusunun nükleer başlıksız bir Minuteman III nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını duyurdu.
ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan ordusunun nükleer başlıksız bir Minuteman III nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını açıkladı.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Patrick Ryder, “ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, 7 Eylül sabahı California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden silahsız Minuteman III kıtalararası balistik bir füzenin operasyonel testini yapacak. Bu fırlatma, çok önceden planlanmış rutin bir testtir ve önceki testlerle paralel olarak bu fırlatma, söz konusu sistemin etkinliğini ve hazırlığını teyit edecektir.” ifadelerini kullandı.

ABD’li komutan, standart prosedürlere uygun olarak ABD’nin anlaşma yükümlülükleri kapsamında bu fırlatma konusunda Rus hükümetini önceden bilgilendirdiğini belirtti.

Ryder, ABD’nin daha önce 4 Ağustos’ta yapacağını duyurduğu fırlatmayı 4 gün ertelediğinden dolayı iki fırlatma arasındaki zamanın kısa olduğunu belirtti.

“RUSYA, KUZEY KORE’DEN MÜHİMMAT TALEBİNDE BULUNDU”

Ryder, bir soru üzerine Rusya’nın Ukrayna’da kullanmak üzere Kuzey Kore’den mühimmat talebinde bulunduğunu kaydetti.

Rusya için Ukrayna'da işlerin pek de yolunda gitmediğini ifade eden Ryder, “Rusya’nın mühimmat talep etmek üzere Kuzey Kore’ye yaklaştığına dair emareler var. Başka detay veremem ama Rusya’nın lojistik ve idame bakımından Ukrayna’da içinde bulunduğu durumu gösterecek nitelikte bir şey bu.”

PENTAGON’UN İÇİNDE SİLAH SATIŞLARINA YÖNELİK YENİ BİR BİRİM KURULDU

Pentagon Sözcüsü Ryder, bakanlığın silah satış prosedürlerinin reformdan geçirilmesi için yeni bir birim kurulduğunu söyledi.

“Dış Askeri Satış Kaplan Takımı” adlı birimin bakanlık içerisinde, acil ve sistemsel alanlarda reform yapmak için kurulduğunu belirten Ryder, birimin süreçleri, bölgesel perspektifleri gözden geçirerek, ABD’nin silah satış prosedürlerini iyileştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Sözcü, bu birimin özellikle bir bölgeye odaklanmadığını, genel anlamda bir değerlendirme yapacağını ifade etti.

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