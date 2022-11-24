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ABD ordusu Facebook ve Instagram’da: Sahte hesaplar oluşturdu

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Bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bulunduran Meta, ABD ordusunun insanları kandırmak için sahte Facebook ve Instagram hesapları oluşturduğunu söylüyor. Şirket, çabaların büyük ölçüde başarısız olduğunu belirtti.
ABD ordusu Facebook ve Instagram’da: Sahte hesaplar oluşturdu

Sahte hesaplarla savaşan sosyal ağlarda yaşanan yeni bir gelişme dikkat çekti. Meta, ABD ordusunun sahte hesaplar oluşturduğunu söyledi. Şirket, gönderilerin Afganistan, Cezayir, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Somali, Suriye, Tacikistan, Özbekistan ve Yemen gibi bir dizi ülkeye odaklandığını belirtti.

Meta yaptığı açıklamada, sahte hesaplar aracılığıyla oluşturulan gönderilerin başarısız olduğunu da söyledi: “Gönderilerinin çoğunluğu, organik olarak çok az etkileşim aldı veya hiç etkileşime girmedi. Ve hatta bazıları, insanlar onları araştırmadan önce otomatik sistemler tarafından tespit edilip devre dışı bırakıldı.”

Graphika ve Stanford İnternet Gözlemevi’ndeki bağımsız araştırmacılar tarafından yazılan raporda, hesapların Batı yanlısı ve Rusya karşıtı mesajları yaydığı ve insanları ABD askeri web sitelerine yönlendirdiği belirtildi.

Ancak gönderilerin çoğu çok az etkileşim aldı ve en popüler iki hesap aslında ABD ordusuyla bağlantılı olduklarını da duyurdu.

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