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ABD ordusu, Suriye'deki üslerine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu

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ABD, Salı günü Suriye’de İran destekli milislerin hedef alındığı saldırı açıklamasının ardından, ülkedeki üslerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirildiğini; bir ABD askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
ABD ordusu, Suriye'deki üslerine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu

ABD ordusundan yapılan açıklamada, füze saldırılarından İran destekli milislerin sorumlu olduğundan şüphelenildiği belirtildi. İki ABD askeri çok hafif şekilde yaralandı ve üsten tahliye edildi.

Ülkenin Orta Doğu’daki operasyonlarından da sorumlu olan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, “Militanların Suriye’deki iki askeri üsse füze saldırısı düzenlediğini; ABD’nin de buna karşılık olarak helikopterlerden yanıt verdiğini” açıkladı. Açıklamada, “iki veya üç militanın hayatını kaybettiğine” dair bilgi de yer aldı.

ABD dün operasyon düzenlemişti

ABD ordusu dün sabah Suriye'nin doğusundaki Deyrizor şehrinde hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda, İran'la bağlantılı bazı silahlı grupların hedef alındığı açıklandı. Vurulan tesislerin, İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milisler tarafından kullandığı belirtildi.

ABD Ordu Merkez Komutanlığı İletişim Müdürü Albay Joe Buccino, "Hava saldırısını düzenlememiz, ABD birliklerini İran destekli milislerden korumak için zorunluydu" dedi.

Joe Buccino ayrıca saldırıyı Başkan Joe Biden'ın talimatıyla düzenlediklerini, bölgede gerginlik riskini sınırlamak ve zayiat riskini en aza indirmek istediklerini kaydetti.

Buccino, bölgede İran destekli grupların 15 Ağustos'ta ABD ordusunu hedef aldığını hatırlattı.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İran ise saldırıda hedef alınan yerlerle hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD' nin hava saldırıları için "Suriye'nin egemenliğini ihlal eden terörist eylemler" denildi.

Suriye'den ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Deyrizor, Suriye-Irak sınırında, önemli petrol rezervlerinin bulunduğu stratejik bir vilayet.

Bölge, Suriye birliklerinin ve İran destekli milislerin kontrolü altında.

Biden yönetimi bugünlerde 2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile İran arasında imzalanan ancak ABD'nin 2018'de dönemin başkanı Donald Trump'ın kararıyla çekildiği nükleer anlaşmanın Avrupa Birliği tarafından hazırlanan yeni taslağını inceliyor.

ABD'nin İran'ın önerilerini ve taleplerini de değerlendirerek önümüzdeki günlerde bir karar vermesi bekleniyor.

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