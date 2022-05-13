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ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor

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Anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 3'ü yeni olmak üzere 4 üsten faydalanmasına olanak sağlıyor.
ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor

Yunanistan'da dün parlamentoda onaylanan ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması, ABD'nin Yunanistan'da 3'ü yeni olmak üzere 4 üsten faydalanmasına olanak sağlıyor.

Yunanistan, ABD ile Ekim 2021'de Washington'da imzaladığı Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı dün parlamentoda onaylarken taraflar, anlaşmayla, savunma alanındaki iş birliğini derinleştirme ve genişletme kararı aldı.

Anlaşmada, Volos'taki Georgula Kışlası, Litohoru'daki atış alanı, Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ve Suda Üssü, ABD'nin kullanabileceği alanlar arasında gösteriliyor. Böylelikle, 28 Mayıs 1969'da 1. sınıf bir deniz astsubayı komutasında 16 personel için ABD'ye açılan Girit'teki Suda Üssü'ne, 3 yeni üs daha eklenmiş oluyor.

ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması

Tarafların karşılıklı olarak bir diğerinin güvenlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü, silahlı saldırı veya saldırı tehdidi dahil olmak üzere barışı tehdit eden eylemlere karşı koruma sözü verdiği ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması, ABD ve Yunanistan'ın 8 Temmuz 1990'da imzaladığı ve 6 Kasım 1990'da yürürlüğe giren anlaşmanın devamı niteliğini taşıyor.

Belirli aralıklarla yenilenen anlaşmaya son olarak Ekim 2021'de yapılan güncellemede, anlaşmanın 5 yıllığına imzalandığı ve bitiminden 2 yıl öncesinde taraflardan birinin, anlaşmadan ayrılmak istediğini belirtmemesi halinde otomatikman uzatılacağı ifade ediliyor.

Anlaşmada, tarafların karşılıklı mutabık kalmaları halinde ve ilgili iç prosedürler çerçevesinde, ABD'nin, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin başka bölgelerdeki tesislerinden de faydalanabilmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin kullanımına açılan Volos'taki Georgula Kışlası, Litohoru'daki atış alanı, Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ve Suda Üssü'nün ismi de Ekim 2021 tarihli güncellemede geçiyor.

Muhalefetten anlaşmaya tepki

Yunanistan Parlamentosunda 119 "hayır" oyuna karşı 181 "evet" ile onaylanan anlaşmanın, 2 yıl önceden taraflarca aksi belirtilmemesi halinde otomatik olarak uzaması, Yunanistan'da muhalefetin tepkisine neden oldu.

Muhalefet, anlaşmanın süresiz uzatıldığı yorumunu yaparken hükümet ise anlaşmanın iptali için 2 yıl önceden bildirimde bulunmanın, "süresiz" kavramına aykırı olduğunu savunuyor.

Yunanistan'ın bu yöndeki arzusuna rağmen ABD'nin Ege'deki İskiri Adası'nda üs kurmaya yanaşmaması, muhalefetin vurguladığı bir başka unsur olarak ortaya çıkıyor.

Anlaşmaya ilişkin parlamentodaki görüşmelerde söz alan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, "ABD bir yandan operasyonları için Yunanistan'ı değerlendirmek istiyor ama öte yandan Türk-Yunan sorunlarına karışmamak adına adalara da herhangi bir şekilde karışmıyor." değerlendirmesi ile ABD'nin bu tercihine dikkati çekti.

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