ABD ordusunda aşı krizi: 100'den fazla piyade atıldı

ABD'de yüzden fazla deniz piyadesi, Başkan Joe Biden'ın aşı yasasına karşı geldiği için ordudan atıldı. Dini nedenlerle muafiyet bekleyen askerlerin talepleri ise reddedildi.

Deniz Piyadeleri, Marine Corps Times'a yaptığı açıklamada tahliyeleri doğruladı.

Şu ana kadar kuvvetten ihraç edilen 103 askerin genel terhis olması bekleniyor.

Deniz Piyadeleri sözcüsü Binbaşı Jim Stenger dergiye, tıbbi ve idari nedenlerle bin 7 aşı muafiyetinin verildiğini, şu ana kadar 2 bin 836 dini muafiyet talebinin reddedildiğini söyledi.

Henüz tek bir askere bile COVID-19 aşısı konusunda dini gerekçelerle muafiyet tanımayan gücün, kalan 300'e yakınının başvurusunu geri çevirmesi bekleniyor.

Aktif görevli personele ya virüse karşı aşı olmaları ya da muafiyet başvurusunda bulunmaları için 28 Kasım'a kadar süre verilmişti.

Geçtiğimiz hafta da ABD Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 27 askerin görevine son verildi.