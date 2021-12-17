  • BIST 2.386,60
  • Altın 944.29890
  • Dolar 16.3802
  • Euro 18.5614
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

ABD ordusunda aşı krizi: 100'den fazla piyade atıldı

» »
ABD'de yüzden fazla deniz piyadesi, Başkan Joe Biden'ın aşı yasasına karşı geldiği için ordudan atıldı.
ABD ordusunda aşı krizi: 100'den fazla piyade atıldı

ABD'de yüzden fazla deniz piyadesi, Başkan Joe Biden'ın aşı yasasına karşı geldiği için ordudan atıldı. Dini nedenlerle muafiyet bekleyen askerlerin talepleri ise reddedildi.

Deniz Piyadeleri, Marine Corps Times'a yaptığı açıklamada tahliyeleri doğruladı.

Şu ana kadar kuvvetten ihraç edilen 103 askerin genel terhis olması bekleniyor.

Deniz Piyadeleri sözcüsü Binbaşı Jim Stenger dergiye, tıbbi ve idari nedenlerle bin 7 aşı muafiyetinin verildiğini, şu ana kadar 2 bin 836 dini muafiyet talebinin reddedildiğini söyledi.

Henüz tek bir askere bile COVID-19 aşısı konusunda dini gerekçelerle muafiyet tanımayan gücün, kalan 300'e yakınının başvurusunu geri çevirmesi bekleniyor.

Aktif görevli personele ya virüse karşı aşı olmaları ya da muafiyet başvurusunda bulunmaları için 28 Kasım'a kadar süre verilmişti.

Geçtiğimiz hafta da ABD Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 27 askerin görevine son verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çelikağ: Long Beach Sahili Halkındır, Öyle De Kalmalıdır17 Aralık 2021 Cuma 12:12
  • Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı17 Aralık 2021 Cuma 12:10
  • En fazla yağış Koruçam'a düştü17 Aralık 2021 Cuma 11:24
  • Dr. Şerife Ünverdi kontenjan adaylığından çıkarıldı17 Aralık 2021 Cuma 10:53
  • Adaylık başvuruları bugün Yüksek Seçim Kurulu’na yapılıyor17 Aralık 2021 Cuma 10:26
  • Hayvan yemine de zam!17 Aralık 2021 Cuma 10:06
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?17 Aralık 2021 Cuma 09:41
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?17 Aralık 2021 Cuma 09:38
  • Detay Gazetesi Bugün Hangi Manşeti Attı? (17 Aralık 2021)17 Aralık 2021 Cuma 09:34
  • Sanayi Odası:Yerel Üretime Sahip Çıkmalıyız16 Aralık 2021 Perşembe 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti