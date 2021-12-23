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ABD ordusundan koronavirüs aşısı! Tüm varyantları hedef alıyor

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Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN) olarak adlandırılan aşı insan dışı denemelerde ciddi umut vaat etti ve erken insan deneme sonuçlarının bu ay sonuçlanması bekleniyor.
ABD ordusundan koronavirüs aşısı! Tüm varyantları hedef alıyor

Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN) olarak adlandırılan aşı insan dışı denemelerde ciddi umut vaat etti ve erken insan deneme sonuçlarının bu ay sonuçlanması bekleniyor.

ABD ordusundan koronavirüs aşısı Tüm varyantları hedef alıyor



YENİ BİR TASARIM: TÜM VARYANTALARA KARŞI ANINDA KORUMA

 

Aşı, "Kendiliğinden birleşen protein nanoparçacığı" adı verilen yeni bir teknoloji ile tasarlandı. Defence One'ın aktardığı bilgilere göre, bağışıklık sistemini tetiklemek için mRNA kullanan mevcut aşıların çoğundan farklı olarak bu aşı 24 yüzlü futbol topuna benzeyen bir molekül ile çalışıyor. Molekülün her yüzü, vücudu koruyucu bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için bir miktar başak proteini taşıyor.

Molekülün 24 ayrı yüzü olması bilim insanlarının sivri uçlara farklı koronavirüs türlerini tanıtmasına imkan sağlıyor. Böylece her bir varyant için ayrı bir doz almak yerine aynı anda birkaç varyanta karşı koruma sağlanabiliyor.

Ordu, aşı için erken sonuçların Kovid-19 varyantlarına ve diğer koronavirüslere karşı da işe yarayabileceğini gösterdiğini açıkladı.

BU VİRÜSTEN KAÇMANIN BİR YOLU YOK

WRAIR Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Direktörü, aşının ortak mucidi Dr. Kayvon Modjarrad aşının etkinliğinin tespiti için aşılanmamış veya Kovid bulaşmamış kişilerde denenmesi gerektiğinden, insanlı denemelerin beklenenden daha uzun sürdüğünü belirtti.

Dr. Modjarrad, "Omicron'la beraber, bu virüsten gerçekten kaçmanın bir yolu olmadığını gördük. Tüm dünya ya aşılanacak ya da enfekte olacak" dedi.

 

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