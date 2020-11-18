ABD ordusunun, namaz uygulaması kullanan Müslümanların verilerini topladığı iddia edildi

ABD ordusunun, Müslümanlar arasında yaygın olarak kullanılan bazı cep telefonu uygulamalarından toplanan konum verilerini satın aldığı iddia edildi.

ABD merkezli internet gazetesi VICE’ın teknoloji kolu Motherboard’un öne sürdüğüne göre, Amerikan ordusu bu verileri deniz aşırı operasyonlarda kullanıyor.

Verilerinin satıldığı iddia edilen uygulamalar arasında yaklaşık 100 milyon kez indirilen ve namaz saatleriyle kıblenin yönünü bildiren ‘Muslim Pro’nun yanı sıra, Müslümanların kullandığı bir çöpçatan sitesiyle bir fırtına ve su terazisi uygulaması da var.

Uygulama verileri orduya

Motherboard, kamuya açık kayıtlar, geliştiricilerle yapılan görüşmeler ve teknik analiz yoluyla, ABD ordusunun konum verilerini elde etmek için kullandığı veri akışını ortaya çıkardı.

Biri, Locate X adlı ürünü geliştiren Babel Street adlı şirkete bağlanıyor. ABD Özel Harekat Komutanlığı, denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına yardımcı olmak için buna erişim satın almış.

Diğer veri akışı, konum verilerini doğrudan uygulamalardan alan ve ardından bu verileri güvenlik şirketlerine ve dolayısıyla orduya satan X-Mode adlı şirket aracılığıyla yapılıyor.

X-Mode’a veri gönderen uygulamalar, kullanıcılara ne zaman dua etmeleri gerektiğini ve Mekke’nin kullanıcının mevcut konumuna göre hangi yönde olduğunu hatırlatan bir uygulama olan Muslim Pro’yu da içeriyor.

Muslim Pro’nun sitesine göre uygulama, Android’de 50 milyondan fazla ve iOS dahil diğer platformlarda toplamda 98 milyondan fazla indirilmiş.

Muslim Pro, soruşturmadan sonra verilerin satışını durdurdu ve Motherborad’a şunları söyledi: “Muslim Pro ile her gün milyonlarca edilen dua ile alakalı olarak, veri ortaklarımızla -dört hafta önce başlayan X-Mode dahil- ilişkilerimizi derhal sonlandırıyoruz. Kullanıcılarımızın inançlarını gönül rahatlığıyla uygulamalarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz ve bu, Muslim Pro’nun kuruluşundan bu yana tek misyonu olmaya devam edecektir”.