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ABD ordusunun Twitter'da 'Türkiye ilgisi'

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ABD Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabında Akar ve Güler'e yer verdi
ABD ordusunun Twitter'da 'Türkiye ilgisi'

ABD Genelkurmay Başkanlığı'na ait Twitter hesabının yeni kapak fotoğrafında Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e yer verildi. Fotoğraf, 22 Şubat'ta Akar ve Güler'in mevkidaşlarına yaptıkları bir ziyaret sırasında çekilmişti.

Fotoğrafta Akar ve Güler'in yanında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan görülüyor. 

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ABD Donanması'nın Twitter hesabında da geçen aylarda Türkiye ile ilgili bir fotoğrafa yer verilmişti. ABD Donanması Twitter hesabının kapak fotoğrafını arkada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görülecek şekilde İstanbul Boğazı'nı geçen bir ABD Donanması gemisi USS Donald Cook fotoğrafıyla güncellemişti. Bu fotoğraf bir süre sonra değiştirildi.

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Son haftalarda ABD, Türkiye ile S-400 füzeleri yerine Patriot'ların alınması için yakın temas kuruyor. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damanı Jared KushnerAnkara'yı ziyaret etmişti. Bu akşam ise ABD'nin Suriye özel temsilcisi James JeffreyAnkara'ya gelecek.

 

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