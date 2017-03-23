ABD: Orta Doğu'da bir numaralı hedefimiz IŞİD'i yenmek

ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı ittifak yapan 68 ülkeden bakanlar, bugün Washington'da düzenlenen konferansta yeni Amerikan yönetiminin bu konuda neler planladığını dinledi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ettiği toplantıda konuşan Tillerson, "Orta Doğu'da çok fazla zorlu iş olduğunu biliyoruz ama ABD için bir numaralı hedef IŞİD'i yenmek" dedi ve ekledi:

"Daha önce de söylediğimiz gibi her şeyi öncelikli ilan ederseniz hiçbiri öncelikli olamaz. Bu yüzden önce en acil soruna odaklanmalıyız."

'Strateji geliştiriliyor'

Başkan Trump seçim kampanyası sırasında IŞİD'i tamamen yok edecek bir gizli planı olduğunu söylüyordu.

Fakat yeni yönetimin Savunma Bakanlığı şu ana kadar Rakka harekatına katılan Amerikan askeri sayısını biraz artırmakla birlikte, Obama yönetiminin yerel güçlere destek verme stratejisine büyük ölçüde sadık kaldı.

Tillerson, Rakka'ya yönelik kampanyanın yoğunlaşacağına işaret ederken Trump yönetiminin hâlâ stratejilerini geliştirmeye uğraştığını söyledi:

"ABD IŞİD ve El Kaide üzerindeki baskıyı artıracak, istikrarlı bölgelerin oluşmasını sağlayarak sığınmacıların buraya dönmesine izin verecek."

Dijital hilafet' tehlikesi

Suriye ve Irak'ta elindeki toprakları kaybeden IŞİD'in dünyanın başka bölgelerindeki hücrelerini kullanarak yeni saldırılar düzenleme ihtimali bulunuyor.

Buna dikkat çeken Rex Tillerson, IŞİD ile sahada mücadele edildiği kadar internette de mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı:

"IŞİD'in sözde hilafetini kuşatıp ellerindeki toprakları alırken, öfke tohumlarını başka yerlere ekmesine de engel olmalıyız. IŞİD'in yerini sanal bir hilafet almamalı."