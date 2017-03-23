 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.809
  • Altın 144,938
  • Dolar 3,6112
  • Euro 3,8999
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere'de Parlamento binası önünde saldırı: Başbakan binadan çıkartıldı, yaralılar var!

ABD: Orta Doğu'da bir numaralı hedefimiz IŞİD'i yenmek

» »
ABD: Orta Doğu'da bir numaralı hedefimiz IŞİD'i yenmek
ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı ittifak yapan 68 ülkeden bakanlar, bugün Washington'da düzenlenen konferansta yeni Amerikan yönetiminin bu konuda neler planladığını dinledi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ettiği toplantıda konuşan Tillerson, "Orta Doğu'da çok fazla zorlu iş olduğunu biliyoruz ama ABD için bir numaralı hedef IŞİD'i yenmek" dedi ve ekledi:

"Daha önce de söylediğimiz gibi her şeyi öncelikli ilan ederseniz hiçbiri öncelikli olamaz. Bu yüzden önce en acil soruna odaklanmalıyız."

'Strateji geliştiriliyor'

Başkan Trump seçim kampanyası sırasında IŞİD'i tamamen yok edecek bir gizli planı olduğunu söylüyordu.

Fakat yeni yönetimin Savunma Bakanlığı şu ana kadar Rakka harekatına katılan Amerikan askeri sayısını biraz artırmakla birlikte, Obama yönetiminin yerel güçlere destek verme stratejisine büyük ölçüde sadık kaldı.

Tillerson, Rakka'ya yönelik kampanyanın yoğunlaşacağına işaret ederken Trump yönetiminin hâlâ stratejilerini geliştirmeye uğraştığını söyledi:

"ABD IŞİD ve El Kaide üzerindeki baskıyı artıracak, istikrarlı bölgelerin oluşmasını sağlayarak sığınmacıların buraya dönmesine izin verecek."

Dijital hilafet' tehlikesi

Suriye ve Irak'ta elindeki toprakları kaybeden IŞİD'in dünyanın başka bölgelerindeki hücrelerini kullanarak yeni saldırılar düzenleme ihtimali bulunuyor.

Buna dikkat çeken Rex Tillerson, IŞİD ile sahada mücadele edildiği kadar internette de mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı:

"IŞİD'in sözde hilafetini kuşatıp ellerindeki toprakları alırken, öfke tohumlarını başka yerlere ekmesine de engel olmalıyız. IŞİD'in yerini sanal bir hilafet almamalı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ivanka Trump Beyaz Saray'a taşınacak21 Mart 2017 Salı 15:03
  • AB liderleri Brexit zirvesi düzenleyecek21 Mart 2017 Salı 15:02
  • ABD'den kabinde elektronik cihazlara yasak21 Mart 2017 Salı 11:14
  • Brezilya'ya gidecek yolculara "sarıhumma aşısı" önerisi21 Mart 2017 Salı 11:10
  • Trump'ın bütçesi 'Susam Sokağı' sevenlerini üzdü21 Mart 2017 Salı 09:42
  • FBI başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmayı doğruladı21 Mart 2017 Salı 08:53
  • Trump'ın Yüksek Mahkeme üyesi adayına 'tarafsızlık' soruları21 Mart 2017 Salı 08:47
  • Ünlü mason hayatını kaybetti20 Mart 2017 Pazartesi 18:16
  • Stephen Hawking uzaya gidiyor20 Mart 2017 Pazartesi 16:14
  • Şelalede kaza: Üzerine ağaç düşen en az 18 kişi öldü20 Mart 2017 Pazartesi 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti