  • BIST 115.171
  • Altın 323,713
  • Dolar 6,1578
  • Euro 6,6877
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

ABD polisi, 6 yaşındaki çocuğu kelepçeyle gözaltına aldı

» »
ABD polisi, 6 yaşındaki çocuğu kelepçeyle gözaltına aldı
ABD polisi, 6 yaşındaki çocuğu kelepçeyle gözaltına aldı

ABD’de altı yaşındaki kız çocuğunun kelepçe takılarak gözaltına alınması büyük tepki çekti. Polis memuru görevden alındı.

Florida eyaletinin Orlando kentinde eylül ayında yaşanan olayda, okul personeline tekme ve yumruk attığı belirtilen altı yaşındaki Kaia Rolle, polis tarafından elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı.

Kaia’nın ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki vücut kamerasıyla kaydedilen görüntüleri basına verdi.

'Bana ikinci bir şans daha verin' diye ağlıyor

Görüntülerde, adı Dennis Turner olarak açıklanan polis memuru, sakinleşmiş bir şekilde oturan ve öğretmeni dinleyen Kaia’ya elindeki kelepçeyle yaklaşıyor.

"Kelepçeler ne için?” sorusuna “Senin için” yanıtını alan Kaia ağlamaya başlıyor, bu esnada ikinci bir polis memuru ona yaklaşarak ellerini kelepçeliyor.

Kaia’nın polis aracına götürülürken “Kelepçe istemiyorum, takmayın. Yardım edin, lütfen yardım edin. Bana ikinci bir şans daha verin” diye yalvardığı görülüyor.

‘Rekoru kırdı’

Küçük çocukları gözaltına almak konusunda adeta övünen polis memuru, meslek hayatı boyunca 6 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını, bunların en küçüğünün yedi yaşında olduğunu söylüyor.

Okul çalışanlarının, Kaia’nın altı yaşında olduğunu vurgulaması üzerineyse, “İşte şimdi rekoru o kırdı” karşılığını veriyor.

Dennis Turner’ın ‘kurum kurallarını ihlal etmek’ gerekçesiyle görevden alındığı duyuruldu.

Orlando Emniyeti’nde geçerli olan kurallara göre polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin onayıyla gözaltına alınabiliyor. Turner'ın gözaltı işlemi sırasında amirine danışmadığı belirtiliyor.

Parmak izleri alnımış, sabıka fotoğrafı çekilmiş

Turner'ın aynı gün Kaia ile birlikte, başka bir okulda okuyan yedi yaşındaki bir öğrenciyi de kötü davranış sebebiyle gözaltına aldığı öne sürüldü.

Kaia’nın büyükannesi Meralyn Kirkland, torununun parmak izlerinin alındığını ve bir tabure yardımıyla sabıka fotoğrafının çekildiğini anlattı. Kirkland, Kaia’nın olaydan sonra başka bir okula transfer edildiğini de açıkladı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kobe Bryant'ın eşi 'ihmalle' suçladığı helikopter şirketine dava açtı25 Şubat 2020 Salı 10:31
  • BM: "her üç Venezuelalı'dan biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya"24 Şubat 2020 Pazartesi 11:18
  • Bernie Sanders Nevada'yı açık farkla kazandı23 Şubat 2020 Pazar 11:47
  • ABD'de Halk Bankası'nın Temyiz Başvurusu Reddedildi22 Şubat 2020 Cumartesi 11:28
  • ABD’de Koronavirüs Vakası Sayısı 34’e Çıktı22 Şubat 2020 Cumartesi 11:00
  • Washıngton Post: "Rusya Sanders'ı destekleyerek ABD seçimlerine müdahale ediyor"22 Şubat 2020 Cumartesi 10:51
  • ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'21 Şubat 2020 Cuma 19:55
  • Trump ‘Parazit’in ‘en iyi film Oscar’ı almasını ‘eleştirdi’: Güney Kore’yle yeterince sorunumuz var21 Şubat 2020 Cuma 13:59
  • Bloomberg: Türkiye, ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep etti20 Şubat 2020 Perşembe 18:51
  • İddia: Trump, Assange'a 'şartlı af' teklifinde bulundu20 Şubat 2020 Perşembe 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti