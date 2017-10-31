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ABD, Rakka operasyonunda ölen ABD'lilerin ve Kürtlerin sayısını açıkladı

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ABD, Rakka operasyonunda ölen ABD'lilerin ve Kürtlerin sayısını açıkladı
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Rakka kentini IŞİD militanlarından kurtarma operasyonu sırasında 1 ABD askerinin ve 600'den fazla Kürt milisin hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Senatosu'nda konuşan Mattis, bu istatistiğin ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı kara operasyonu düzenlemediğini, bunun yerine yerel güçlere muharebe desteği sunduğunu belirtti.

ŞAM'A GÖRE RAKKA İŞGAL ALTINDA

Daha önce DSG, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Rakka'nın militanlardan tamamen kurtarıldığını duyurmuştu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın açıklamalarını yayınladığı Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD'nin ve koalisyon güçlerinin Rakka'nın IŞİD'ten kurtarıldığına yönelik açıklamalarının ‘uluslararası toplumun dikkatini sözde koalisyonun ve destekçilerinin Rakka'da işledikleri suçlardan başka yöne çekmek amacıyla söylenen yalan' olduğunu bildirmişti.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, koalisyonun kenti yeryüzünden silerek zafer kazandığını açıklamıştı.

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