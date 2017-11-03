ABD, Rakka'da askeri üs kurdu

ABD, kısa bir süre önce IŞİD'den alınan Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinde bir askeri üs kurdu. Sputnik'e konuşan Demokratik Suriye Güçleri'nden üst düzey bir yetkili, ABD'nin Rakka kentinde bir askeri üs kurduğunu söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Suriye'nin kuzeyinde DSG ile IŞİD'den aldığı yerlerde askeri üsler kurmaya devam ediyor.

Suriye kuzeyinde DSG'nin olduğu bölgelerde 10 askeri üssü olan ABD, kısa bir süre önce IŞİD'den temizlenen Rakka kentinde de bir askeri üs kurdu.

Demokratik Suriye Güçleri'nden üst düzey bir yetkili ABD'nin Rakka'da kurduğu üs ile ilgili Sputnik'e konuştu.

'ASKERİ ÜSLERİN KURULMASINI DOĞRU GÖRÜYORUZ'

ABD'nin IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığını artırdığını belirten DSG yetkilisi, şunları aktardı:

"ABD, IŞİD ile mücadele kapsamında bizim IŞİD'den temizlediğimiz yerlerde askeri üsler kuruyor. Biz de kurulmasını doğru görüyoruz. ABD yakın bir zaman önce Rakka kenti girişinde yer alan Cezra Mahallesinde bir askeri üs kurdu. Cezra bölgesi çok yıkılmadığı için ve daha güvenli yer olduğu için üs için bu bölge tercih edildi. Cezra mahallesi, Rakka operasyonunda pek tahrip olmamıştı. Cezra'da mayınlar ile tuzaklayıcı patlayıcı maddeler olmadığı için üssün çevresi de güvenli. Üssün çevresi ABD askerleri tarafından çok sık korunuyor. Üssün içine ABD askerleri ile DSG yetkilileri dışında kimse giremiyor."

Türkiye sınırına 100 kilometre uzaklıkta bulunan ve IŞİD'in başkenti olarak gördüğü Rakka kenti, geçtiğimiz Ekim ayında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yardımıyla DSG güçleri tarafından IŞİD'den alınmıştı.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce PYD'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

ABD, Kobani güneyinde Ğerebışk köyü yakınlarında ise büyük bir askeri hava üssü kuruyor.