ABD raporları: Çin uçağı kasıtlı şekilde düşürüldü

ABD basınında çıkan haberlere göre, mart ayında düşen China Eastern Airlines uçağının raporları, uçağın kasıtlı olarak burundan dalışa geçtiğini gösteriyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, mart ayında düşen China Eastern Airlines uçağının raporları, uçağın kasıtlı olarak burundan dalışa geçtiğini gösteriyor.

ABD'li yetkililerin ön değerlendirmesine dayandırılan raporlara göre, müfettişler şimdiye kadar uçakta herhangi bir mekanik veya teknik hata bulamadı.

Boeing 737-800 düştüğünde güney Çin şehirleri Kunming ve Guangzhou arasında uçuyordu.

Kazada uçakta bulunan 132 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

Wall Street Journal, ABD yetkililerinin açıklamasına atıfta bulunarak, "Uçak, kokpitteki biri tarafından söyleneni yaptı" ifadesine yer verdi.

Kaza mahallinden kurtarılan uçuş kayıt cihazlarından birinden alınan veriler, uçağın neredeyse dikey bir dalışa ittildiğini öne sürdü.

ABD'li yetkililere atıfta bulunan ABC News, kazanın kasıtlı bir eylemden kaynaklandığına inanıldığını duyurdu.