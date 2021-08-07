ABD rekor vaka artışı nedeniyle alarmda

ABD'de COVID-19 vaka sayısı şubat ayından bu yana ilk kez günde 100 binin üzerine çıktı.

ABD'de COVID-19 vaka sayısı şubat ayından bu yana ilk kez günde 100 binin üzerine çıktı. Hastaneye başvuranların sayısı bir haftada ortalama yüzde 40 arttı.

ABD kış aylarından bu yana ilk kez günde 100 bin yeni koronavirüs vakası gördü.

Sağlık yetkilileri, Delta'nın tsunami gibi kabardığı yorumlarını yapıyor.

Bu rakam geçen yaz aşıların bulunmadığı dönemin üzerine çıkınca sağlık yetkilileri yetersiz aşılama alarmı verdi.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Rochelle Walensky, "Hastaneye yatışlarımıza ve ölümlerimize baktığımızda, ezici bir şekilde aşılanmamış insanlar olduğunu görüyoruz" dedi.

7 eyalet alarmda

Geçen hafta hastaneye yatışların yaklaşık yarısı yedi güney eyaletindeydi.

Bu eyaletler Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama ve Mississippi şeklinde sıralanıyor.

Delta varyantından tsunami etkisi

Mississipi eyalet sağlık görevlisi Thomas Dobbs, "Günlük olarak bildirilen vakalarda olağanüstü bir artış görüyoruz ve bu tamamen Mississippi'yi bir tsunami gibi yıkan Delta varyantından kaynaklanıyor" dedi.