ABD, risk grubunda bulunanları cezaevinden çıkarmaya başlıyor

ABD Adalet Bakanı William Barr, Federal Cezaevleri Bürosu'nun Koronavirüs salgınının hızlı bir biçimde büyümesi sebebiyle acil şartlarla karşı karşıya kaldığını, bu yüzden cezaevlerinin biraz daha boşaltılacağını açıkladı.

Barr, verdiği acil durum emri doğrultusunda ilk önce salgından en sert şekilde etkilenen cezaevlerinde tutulan ve risk grubunda bulunanların ev hapsine alınması gerektiğini ifade etti.

Barr'ın emirleri FCI Oakdale 1'de beş, FCI Elkton 1'de iki mahkûmun Covid 19 sebebiyle hayatını. kaybetmesinin ardından geliyor.

Federal Cezaevleri Bürosu, şu ana kadar 91 mahkûm ve 50 cezaevi çalışanının Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Sendika yetkilileri ve mahkumların yakınları, Reuters'a bu sayının aslında çok daha fazla olduğunu düşündükleri söyledi. Federal Cezaevleri Bürosu, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir karar alarak her mahkûmu 14 gün boyunca kendi hücresinde karantinaya aldı.

Adalet Bakanlığı'nın acil durum emri doğrultusunda Federal Cezaevleri Bürosu, risk grubunda olduğuna karar verdiği kişileri cezaevinden çıkararak ev hapsine alacak.

Uzmanlar, aktivistler ve insan hakları savunucuları uzun süredir hapishanelerin salgın günlerinde çok tehlikeli yerler haline geldiğini belirtiyordu. Mahkûmlar aynı hücrelerde kaldığı, beraber yemek yiyip, tuvaletleri paylaştığı için çoğunlukla sosyal mesafe uygulayamıyor.