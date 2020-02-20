ABD: Ruslar ve Türkler İdlib’de kapsamlı çatışmaya çok yaklaştı

Pentagon’da düzenlediği basın brifinginde açıklamalarda bulunan Sözcü Jonathan Hoffman, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Brifingde bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’e askeri operasyonun an meselesi olduğu yönündeki sözünü hatırlatarak, “Türk muhataplarınızla görüşüyor musunuz? Bölgede Suriye rejiminin ilerlemesine karşı koyacak herhangi bir askeri operasyona destek verecek misiniz? Rusya’ya geri çekilmesi yönünde bir mesaj iletiyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Hoffman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kendi halkına saldırılarının devam ettiğini öne sürdü, bu saldırılarını şimdi İdlib’e genişlettiğini gördüklerini söyledi. Hoffman açıklamasının devamında, “Ruslar ve Türkler’in bölgede daha kapsamlı bir çatışmaya girmeye çok yaklaştığını görüyoruz. Bundan kaçınmanın bir yolunu bulacaklarını umuyoruz” ifadesini kullandı.