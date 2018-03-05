"ABD, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye ve kaos yaratmaya çalışıyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 18 Mart'ta yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerine nüfuz etmeyi amaçladığını ve kaos yaratmaya çalıştığını belirtti.

Federasyon Konseyi'nde düzenlenen 'Moskova'nın iç işlerine müdahaleye karşı koyma' konulu toplantıda konuşan Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'un 18 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerine nüfuz etmeyi amaçladığını ve kaos yaratmaya çalıştığını tespit ettiğini vurguladı.

YOĞUN VE ETKİLİ ÇALIŞMA

Son yıllarda devlet başkanlığı ile Duma seçimlerine hazırlık döneminde ve seçimlerin yapıldığı dönemde Rusya'nın iç işlerine müdahale girişimlerinde özel bir hareketlilik kaydedildiğini söyleyen Ryabkov, "Benzer arzular, bu seçim kampanyası döneminde de açık şekilde görülüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu durumu tespit etti ve ilgili birimlerimiz bu konu üzerinde yoğun ve etkili biçimde çalışıyor" dedi.

"Washington'un demokrasi kisvesi altında Rusya da dahil dünya genelindeki jeopolitik amaçlarına ulaşmak için izlediği politika, sadece son 20 yıl içinde bir dizi ülkede kaosa, savaşa ve yıkıma yol açtı" diye devam eden Ryabkov, ABD'deki bazı 'şahin' kesimlerin aynı şeyi Rusya'da da gerçekleştirme amacında olduğunu vurguladı.