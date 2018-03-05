  • BIST 116.946
  • Altın 162,184
  • Dolar 3,8137
  • Euro 4,7074
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

"ABD, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye ve kaos yaratmaya çalışıyor"

» »
"ABD, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye ve kaos yaratmaya çalışıyor"
"ABD, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye ve kaos yaratmaya çalışıyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 18 Mart'ta yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerine nüfuz etmeyi amaçladığını ve kaos yaratmaya çalıştığını belirtti.
Federasyon Konseyi'nde düzenlenen 'Moskova'nın iç işlerine müdahaleye karşı koyma' konulu toplantıda konuşan Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'un 18 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerine nüfuz etmeyi amaçladığını ve kaos yaratmaya çalıştığını tespit ettiğini vurguladı.

YOĞUN VE ETKİLİ ÇALIŞMA
Son yıllarda devlet başkanlığı ile Duma seçimlerine hazırlık döneminde ve seçimlerin yapıldığı dönemde Rusya'nın iç işlerine müdahale girişimlerinde özel bir hareketlilik kaydedildiğini söyleyen Ryabkov, "Benzer arzular, bu seçim kampanyası döneminde de açık şekilde görülüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu durumu tespit etti ve ilgili birimlerimiz bu konu üzerinde yoğun ve etkili biçimde çalışıyor" dedi.

"Washington'un demokrasi kisvesi altında Rusya da dahil dünya genelindeki jeopolitik amaçlarına ulaşmak için izlediği politika, sadece son 20 yıl içinde bir dizi ülkede kaosa, savaşa ve yıkıma yol açtı" diye devam eden Ryabkov, ABD'deki bazı 'şahin' kesimlerin aynı şeyi Rusya'da da gerçekleştirme amacında olduğunu vurguladı. 

abd-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere'de “Emma” fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi02 Mart 2018 Cuma 17:36
  • Avrupa'da Sibirya soğuğu: 48 kişi öldü01 Mart 2018 Perşembe 18:13
  • Slovak gazeteci cinayetinde mafya şüphesi01 Mart 2018 Perşembe 18:12
  • AB’den Brexit açıklaması01 Mart 2018 Perşembe 17:56
  • Sibirya soğukları Avrupa'yı esir aldı28 Şubat 2018 Çarşamba 18:08
  • Macron: "İngiltere ile Türkiye'ye benzer bir gümrük birliği mümkün27 Şubat 2018 Salı 17:39
  • Almanya'da 'dizel yasağı' uygulanabilecek27 Şubat 2018 Salı 17:36
  • Salih Müslim serbest bırakıldı27 Şubat 2018 Salı 17:34
  • Ed Sheeran dünyanın en çok satanı oldu27 Şubat 2018 Salı 12:24
  • Slovakya’da gazeteci cinayeti27 Şubat 2018 Salı 12:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti