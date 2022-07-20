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ABD: Rusya, Ukrayna'nın bazı topraklarını 'Kırım yöntemiyle' ilhaka hazırlanıyor

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ABD, Rusya’nın 2014'te Kırım’da uyguladığı yöntemlerle, Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhak etmeyi planladığını iddia etti.
ABD: Rusya, Ukrayna'nın bazı topraklarını 'Kırım yöntemiyle' ilhaka hazırlanıyor

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın ilhak için zemin oluşturmaya başladığını öne sürdü.

İddiasını ABD istihbaratına dayandıran Kirby, Eylül ayında Ukrayna’da Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde, Rusya’ya katılma konusunda “düzmece” bir referandum yapılabileceğini söyledi.

Kirby, “Amerikan halkına açıkça söylemek istiyoruz. Kimseyi kandırdıklarını sanmasınlar. Rusya lideri Vladimir Putin 2014’teki senaryoyu tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanıyor” diye konuştu.

Rusya’yı Ukrayna’da işgal ettiği toprakların yönetimine hukuksuz yollarla Rus yanlısı kişileri getirmekle suçlayan Kirby, bu kişilerin Rusya’nın ilhakına zemin hazırlayacak referandumun hazırlığını yapmakla görevlendirildiklerini öne sürdü.

Kirby, referandum sonuçlarının bağımsız Ukrayna topraklarının Rusya’ya katılması için gerekçe olarak kullanılacağını savundu.

Rusya, Kırım’ı 8 yıl önce düzenlenen referandumun ardından ilhak etmişti.

Rusya, halihazırda işgal altında tuttuğu Ukrayna topraklarında kendi belirlediği bölgesel ve yerel yöneticileri atamış durumda.

Kırım’da 2014’te düzenlenen ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan referandumda halk Rusya’ya katılım yönünde oy kullanmış, ardından Rusya Kırım’ı ilhak etmişti.

Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinde düzenlenecek bir referandumun da büyük ihtimalle benzeri bir sonuç doğuracağı tahmin ediliyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın planlarını deşifre ettiğini, böylece “dünyanın kalkışılacak bir ilhak girişiminin önceden planlandığını, yasa dışı ve gayrimeşru olduğunu göreceğini” söyledi.

Rusya’nın işgal etmeyi planladığı bölgelerin Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia’yı da kapsadığını belirten Kirby, ABD ve müttefiklerinin böylesi bir durumda tepkilerini hızla gösterecekleri sözü verdi.

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