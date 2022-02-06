ABD: Rusya, Ukrayna’yı işgal için ihtiyaç duyduğu birliklerinin yüzde 70’ini teyakkuza geçirdi

ABD istihbaratına göre Rusya, Ukrayna’nın tamamını işgal etmek için ihtiyaç duyduğu muharip birliklerinin yüzde 70’ini şu anda teyakkuza geçirmiş durumda.

Yine istihbarat yetkililerine göre Rusya, Ukrayna ile ortak sınırına birlik göndermeye devam ediyor.

Reuters’e konuşan iki yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırına gönderdiği tabur sayısının son iki hafta içinde 60’dan 83’e çıktığını, 14 taburun ise şu anda bölgede konuşlanmak için yolda olduğunu aktardı.

Aynı yetkililere göre olası işgal için gerekli Rus birliklerinin sayısı 15 Şubat itibarıyla yeterli seviyeye ulaşacak. Rusya’nın sınırdaki asker yığınağının kasım ayından bu yana 100 bini geçtiği biliniyor.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişi ölür"

Bu arada ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı.

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

“Kiev iki gün içinde düşer”

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.

Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.

Ukrayna krizi neden ortaya çıktı?

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin civarında asker gönderilmesi talimatı vermişti. Bu birliklerin ilk bölümü dün Almanya ve Polonya’ya ulaşmıştı.

Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO ile yakınlaşması Rusya’nın son dönemde Batı ile ilişkilerinde yeni bir kriz yarattı.

Rusya, buna Ukrayna ile ortak sınırına asker yığınağı yaparak ve yakın komşuları Kiev ve Tiflis’in NATO’ya katılımına izin vermeyeceği tehdidinde bulunarak yanıt verdi.