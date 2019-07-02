ABD, Rusya ve AB'de 'acil durum' hareketliliği

ABD, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) ve Çin düzeyinde 'acil durum' hareketliliği yaşandığı iddia edildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 'Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıyla' birlikte seyahat planını iptal ederek Beyaz Saray'a döndüğü bildirildi. Pence'ten kısa bir süre önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm programını iptal ettiği ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi'nin de Brüksel'de acil bir toplantıya çağrıldığı iddia edildi. Ayrıca sosyal medyada Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin de acil olarak toplandığı ileri sürüldü.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü. Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, durumun ABD Başkanı Donald Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti. New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.

Putin de programını iptal etti

Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasından kısa bir süre önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme planlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Başkanın en kısa zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesi planlandı" açıklamasını yaptı. Peskov, görüşmenin konusu ile ilgili detay vermedi.

Putin'in programını iptal ederek Şoygu ile acil toplantı planlamasının Rusya Savunma Bakanlığı'nın 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan denizaltı yangını hakkındaki açıklamasıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

Sosyal medyada yayılan nükleer sızıntı iddialarının ardından, Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediği, Rus meslektaşlarının olayın bir gaz patlaması olduğu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi.

Aynı saatlerde Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi'nin de Brüksel'de acil bir toplantıya çağrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin de acil olarak toplandığı ileri sürüldü.