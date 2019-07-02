  • BIST 100.201
  • Altın 256,494
  • Dolar 5,6350
  • Euro 6,3656
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

ABD, Rusya ve AB'de 'acil durum' hareketliliği

» »
ABD Başkan Yardımcısı, programlarını iptal ederek Beyaz Saray'a döndü
ABD, Rusya ve AB'de 'acil durum' hareketliliği

ABD, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) ve Çin düzeyinde 'acil durum' hareketliliği yaşandığı iddia edildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 'Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıyla' birlikte seyahat planını iptal ederek Beyaz Saray'a döndüğü bildirildi. Pence'ten kısa bir süre önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm programını iptal ettiği ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi'nin de Brüksel'de acil bir toplantıya çağrıldığı iddia edildi. Ayrıca sosyal medyada Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin de acil olarak toplandığı ileri sürüldü.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü. Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, durumun ABD Başkanı Donald Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti. New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.

Putin de programını iptal etti

Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasından kısa bir süre önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme planlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Başkanın en kısa zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesi planlandı" açıklamasını yaptı. Peskov, görüşmenin konusu ile ilgili detay vermedi. 

Putin'in programını iptal ederek Şoygu ile acil toplantı planlamasının Rusya Savunma Bakanlığı'nın 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan denizaltı yangını hakkındaki açıklamasıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

Sosyal medyada yayılan nükleer sızıntı iddialarının ardından, Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediği, Rus meslektaşlarının olayın bir gaz patlaması olduğu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi.

Aynı saatlerde Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi'nin de Brüksel'de acil bir toplantıya çağrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin de acil olarak toplandığı ileri sürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Die Welt: Erdoğan dönemi sona eriyor24 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
  • Maskeyle Fransız bakanı taklit edip CEO’lardan 80 milyon avro çalmışlar20 Haziran 2019 Perşembe 10:59
  • Marsilyalı profesörün uyuşturucu dağıtımcısı olduğu öğrenildi: Maaşımı ikiye katlıyor19 Haziran 2019 Çarşamba 12:52
  • Almanya çöp üretiminde dünya üçüncüsü18 Haziran 2019 Salı 15:34
  • İspanya Katalan siyasetçilere mazbatasını vermiyor18 Haziran 2019 Salı 10:57
  • Macron: Türkiye Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmalı14 Haziran 2019 Cuma 22:51
  • Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor10 Haziran 2019 Pazartesi 22:26
  • Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Devam Ediyor09 Haziran 2019 Pazar 12:56
  • Bebeğini gece kulübüne götürmüştü: Bebeğinin ölümünde kasıtlı ihmal olarak suçlanıyor08 Haziran 2019 Cumartesi 15:01
  • Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar euroluk sözlü nota08 Haziran 2019 Cumartesi 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti