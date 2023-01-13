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ABD: Rusya’nın komutan değiştirmesi delilik

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna savaşında sürekli komutan değiştirerek farklı sonuç elde etmeye çalıştığını ve bunu "deliliğe" benzettiğini söyledi
ABD: Rusya’nın komutan değiştirmesi delilik

Günlük basın toplantısında gazetecilerin "Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un Ukrayna'daki operasyondan sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirilmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Price, bu görevlendirmeyle Rusya’nın savaşta ne amaçladığını Moskova’ya sormak gerektiğini söyledi.

 

"Temel dinamik değişmeyecek"

Price, "Bizim perspektifimizden bakacak olursak bu bana delilik tanımlarından birini, yani farklı bir sonuç elde etmek için aynı şeyi tekrar tekrar yapmayı hatırlatıyor. Rusya her seferinde daha üst rütbeli, daha deneyimli, muhtemelen daha etkili komutanlar atayarak her seferinde aynı sonuca çıkıyor. Ukrayna’nın kendini savunma duvarını, kendi ülkelerini savunmaya adanmış Ukraynalı savunucuları görüyor. Rusya her seferinde yeni bir komutan atayarak savaşın dinamiklerini değiştirmeyi umuyor olabilir ama orada temel dinamik değişmeyecek. O da Ukraynalıların kendi toprakları için savaşmasıdır" dedi.

Ukrayna ordusu toprağı, demokrasisi için savaşırken Rus ordusunun toprak alma savaşına giriştiğini ifade eden Price, Ukrayna ordusunun savaş alanında etkisini göstermeye ve topraklarını savunmaya devam edeceğine olan güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Olayın geçmişi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik komuta kademesinde değişikliklerin yapıldığı ve Gerasimov'un Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildiği bildirişmişti. Açıklamada, Müşterek Kuvvetlerin önceki komutanı ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in ise Gerasimov'un yardımcılığı görevini yürüteceği kaydedilmişti. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim'in de Gerasimov'un yardımcıları olarak atandıkları aktarılmıştı.

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