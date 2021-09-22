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ABD: Rusya’nın yörüngede matruşka bebeği uydusu var

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Rusya’nın iletişim, komuta, kontrol ve hassas hedefleme için hayati önem taşıyan ABD uydularını yok edebilecek silahla donatılmış bir “matruşka bebeği” alçak yörünge uydusu yerleştirdiğini kaydetti.
ABD: Rusya’nın yörüngede matruşka bebeği uydusu var

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond, ABD merkezli bir askeri ve havacılık eğitim derneği olan Hava Kuvvetleri Birliğinin 2021 Hava, Uzay ve Siber Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Rusya’nın iletişim, komuta, kontrol ve hassas hedefleme için hayati önem taşıyan ABD uydularını yok edebilecek silahla donatılmış bir “matruşka bebeği” alçak yörünge uydusu yerleştirdiğini kaydetti.

Raymond, “Rusya’nın ABD uydularını imha etmek için bir silahla donanmış, ABD uydularını imha etmek için yörüngede bir matruşka bebeği uydusu var. Bu, uzayı bir kuvvet çarpanı olarak kullanma yeteneğimizi reddediyor” ifadelerini kullandı.

General Raymond, uydunun bir Rus matruşka bebeği gibi, bir iç uydu kapsülünü ortaya çıkarmak için açılan bir dış muhafaza ile tasarlandığını ve bu kapsülün açılarak ABD yörüngesindeki uyduları güvenli bir mesafeden ateş edebilen ve yok edebilen bir silahı ortaya çıkardığını bildirdi.

Raymond, uydunun uzun menzilli hassas hedefleme için gerekli olan ABD uzay varlıklarını yok etmeyi hedeflediğini kaydetti.

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