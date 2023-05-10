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ABD, Rusya’ya ait 20 yıllık casus yazılım ağını çökertti

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ABD Adalet Bakanlığı, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait olduğu bilinen ve 20 yıllık bir geçmişe sahip kötü amaçlı yazılım ağının çökertildiğini açıkladı.
ABD, Rusya’ya ait 20 yıllık casus yazılım ağını çökertti

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “MEDUSA Operasyonu ile FBI ve New York’un Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, çok sayıda yabancı hükümetle koordinasyon içinde, FSB’nin, kötü amaçlı, en önemli siber casusluk yazılım implantını etkisiz hale getirdi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya’nın 50 ülkedeki yüzlerce virüslü bilgisayardan hassas bilgileri elde etmek için 2004’ten bu yana kullandığı gelişmiş “Snake” (Yılan) isimli yazılım ağının FBI tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

“ADALET BAKANLIĞI CEPHANELİĞİMİZDEKİ HER SİLAHI KULLANACAK”

Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, açıklamasında, “Adalet Bakanlığı, Rusya’nın kötü niyetli siber faaliyetleriyle mücadele etmek için, yüksek teknoloji operasyonları yoluyla kötü amaçlı yazılımları etkisiz hale getirmek, yasal makamlardan yararlanmak ve ortak etkimizi artırmak için uluslararası müttefikler ve özel sektör ortaklarıyla çalışmak dahil olmak üzere cephaneliğimizdeki her silahı kullanacak.” dedi.

FBI’nın MEDUSA Operasyonu, “Kremlin destekli” bilgisayar korsanlarının casus yazılımının işlevselliğini kendi aleyhine çeviren ve programı kendi kendine imha etmeye zorlayan “Perseus” adlı dijital bir araç sayesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Yetkililer, kötü amaçlı yazılımın, Rusya istihbarat güçlerinin NATO üyesi hükümetler, gazeteciler ve finans ve teknoloji sektörlerine ait bilgisayarlardan bilgi çalarak başka bir platforma aktaran, “neredeyse tespit edilemez bir otoyol işlevi” gördüğü bilgisini paylaştı.

MEDUSA Operasyonu sayesinde, kötü amaçlı yazılımı yaymak için kullanılan “önemli sayıda sanal altyapının” devre dışı bırakıldığı ve bunun söz konusu yazılımın yeniden kullanılmasının çok zorlaştıracağı kaydedildi. 

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