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ABD Savunma Bakanı Austin: NATO müttefiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO müttefiklerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Rusya'nın "demokrasi, egemenlik ve kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik saldırıları"nın karşısında yer alacaklarını söyledi.
ABD Savunma Bakanı Austin: NATO müttefiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çekya’ya ziyaret gerçekleştiren Austin, burada Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Başbakan Petr Fiala ve Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile görüştü.

Çek mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Austin, müttefiklerinin özgürlük ve egemenliğinin korunması hususunda verdikleri taahhüdün sarsılmaz olduğunu ifade etti.

Austin, NATO’nun Rusya ile karşı karşıya gelme arayışında olmadığını, bu ülke için tehdit de oluşturmadığını, bu oluşumun yalnızca bir savunma ittifakı olduğunu dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sebepsiz ve acımasızca bir savaş yürüttüğünü dile getiren Austin, “NATO müttefiklerimizin yanında olmaya ve Rusya’nın demokrasi, egemenlik ve kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik saldırısına karşı durmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çekya Savunma Bakanı Cernochova da ABD’nin ülkesinin en önemli müttefiki olduğunu belirterek, iki ülkeden uzmanlar tarafından haziranda hazırlıklarına başlanan savunma iş birliği anlaşmasının bir an evvel hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Cernochova, ABD’nin, hem NATO hem de Avrupa’nın savunulmasında belirleyici bir rol oynadığını, Ukrayna’ya yönelik yaptıklarıyla bu yaklaşımın ispat edildiğini ileri sürdü.

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