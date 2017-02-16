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ABD Savunma Bakanı James Mattis'den NATO ülkelerine uyarı

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ABD Savunma Bakanı James Mattis'den NATO ülkelerine uyarı
ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısı yaptı, aksi takdirde ABD'nin İttifak'a karşı taahhütlerini azaltabileceği uyarısında bulundu.

Mattis "Amerika sorumluluklarını yerine getirecektir, ama uluslarınız Amerika'nın İttifak'a taahhütlerini azalttığını görmek istemiyorsa, her biriniz ortak savunmamız için desteğinizi göstermelisiniz" dedi.

Brüksel'de ilk kez katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan Mattis "Amerikalı vergi mükellefleri Batı değerlerinin savunulması için orantısız paylaşımın yükünü taşımaya devam edemez" dedi.

"Amerikalılar sizin çocuklarınız için sizden daha fazla çaba gösteremez."

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Ancak Mattis, ABD'nin İttifak'a bağlılığına ilişkin üye ülkeler arasındaki endişeleri de gidermeye çalıştı, İttifak trans-Atlantik işbirliğinin "temel kayası" dedi.

NATO ülkeleri ortak savunma harcamaları için üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 2'si oranında artış yapmaları kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce pek çok kez NATO ülkelerine harcamalarını artırma çağrısında bulunmuştu.

Şimdiye kadar 28 ülkeden sadece beşinin bunu yerine getirdiği belirtiliyor.

Bu ülker ABD, İngiltere, Estonya, Yunanistan ve Polonya.

Yorumcular, Mattis'in sözlerinin savunma harcamalarını artırma hedefini yerine getirmeyen ülkelere yönelik son zamanlardaki en sert eleştirilerden biri olduğunu kaydediyorlar.

Mattis üye ülkelerin bu yıl ilerleme kaydederek, yavaş da olsa bu hedefe ulaşmak için plan yapmalarını istedi.

Türkiye NATO'ya 1952 yılında üye olmuştu.

ABD Savunma Bakanı konuşmasında, 2014 yılından beri süregelen tehditleri ise Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Irak Şam İslam Devleti şeklinde sıraladı.

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