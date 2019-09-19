ABD Savunma Bakanlığı: UFO videoları gerçek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 2004’te California ve 2015’te Florida’da kayda alınan görüntülerde UFO görüldüğü iddiaları, önceki gün ABD donanması tarafından doğrulandı.
Donanma sözcüsü Joseph Gradisher geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan görüntülerdeki UFO’ların gerçek olmasının hemen kamuoyu ile paylaşılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Bu açıklama bir kez daha bugüne kadar defalarca görüntülendiği iddia edilen UFO fotoğraf ve videolarının en azından bir bölümünün daha gerçek olduğu ama açıklanmadığı tezini gündeme getirdi.
Bakanlığın doğruladığı söz konusu fotoğraflar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve ‘tanımlanamayan hava cisimleri’ olarak nitelenmişti. ABD Başkanı Donald Trump da Haziran ayında donanma pilotlarının gökyüzünde gördüğü tanımlanamayan cisimlerde artış olduğunu belirtmişti.
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