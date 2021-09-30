  • BIST 1.391,730
  • Altın 493,74
  • Dolar 8,8500
  • Euro 10,2900
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri: Afganistan'ın Taliban'a geçmesinin ardında Trump yönetiminin yaptığı anlaşma yatıyor

» »
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirme sürecinin, grup ile Trump yönetimi arasında yapılan anlaşmaya uzandığını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri: Afganistan'ın Taliban'a geçmesinin ardında Trump yönetiminin yaptığı anlaşma yatıyor

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirme sürecinin, grup ile Trump yönetimi arasında yapılan anlaşmaya uzandığını söyledi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'in görevde olduğu Şubat 2020'de yapılan Doha Anlaşması, ABD askerlerinin ülkeden çıkış tarihini belirlemişti.

General Frank McKenzie anlaşmanın, Afgan hükümeti ve ordusu üzerinde 'öldürücü etkisi' olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lyod Austin de anlaşmanın Taliban'ın 'güçlenmesine yardımcı olduğunu' belirtti.

Anlaşmada, ABD askerlerinin çekilmesinin yanı sıra, El Kaide gibi örgütlerin ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmemesi için Taliban'ın atması gereken adımlar ve yükümlülükleri de yer alıyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den Çin’e İran ricası29 Eylül 2021 Çarşamba 13:38
  • Brezilya’da doktorlara klorokin tehdidi29 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
  • Erdoğan-Putin görüşmesi, Rusya ve ABD ile ilişkileri nasıl etkiler?29 Eylül 2021 Çarşamba 12:06
  • Obama: Ben dahil tüm zenginleri vergilendirin29 Eylül 2021 Çarşamba 11:52
  • ABD'de yine "kepenk kapatma" tehlikesi29 Eylül 2021 Çarşamba 11:36
  • ABD’de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana şartlı tahliyesiz 5 kez müebbet hapis29 Eylül 2021 Çarşamba 09:54
  • ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan’dan çekilme süreci itibarımıza zarar verdi29 Eylül 2021 Çarşamba 09:38
  • Brent petrolün varili 80 dolar sınırında28 Eylül 2021 Salı 14:29
  • ABD'den Huawei krizi açıklaması: Salıverme kararları arasında bağlantı yok28 Eylül 2021 Salı 13:01
  • Kanada’da maden kazası: 39 madenci mahsur kaldı28 Eylül 2021 Salı 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti