ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri: Afganistan'ın Taliban'a geçmesinin ardında Trump yönetiminin yaptığı anlaşma yatıyor

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirme sürecinin, grup ile Trump yönetimi arasında yapılan anlaşmaya uzandığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirme sürecinin, grup ile Trump yönetimi arasında yapılan anlaşmaya uzandığını söyledi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'in görevde olduğu Şubat 2020'de yapılan Doha Anlaşması, ABD askerlerinin ülkeden çıkış tarihini belirlemişti.

General Frank McKenzie anlaşmanın, Afgan hükümeti ve ordusu üzerinde 'öldürücü etkisi' olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lyod Austin de anlaşmanın Taliban'ın 'güçlenmesine yardımcı olduğunu' belirtti.

Anlaşmada, ABD askerlerinin çekilmesinin yanı sıra, El Kaide gibi örgütlerin ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmemesi için Taliban'ın atması gereken adımlar ve yükümlülükleri de yer alıyordu.