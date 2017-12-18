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ABD Savunma Bakanlığı'ndan şok Pentagon açıklaması!

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan şok Pentagon açıklaması!
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un milyonlarca dolar bütçeli bir "gizli UFO programı" yürüttüğü bildirildi.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, 2007 yılında başlayan ve 2012 yılında sonlandırılan program, yalnızca küçük bir ekip tarafından biliniyordu.

Gazetenin ulaştığı kayıtlarda, tuhaf hızlı hava araçlarından ve gökyüzünde gezinen cisimlerden söz ediliyor.

Bilim insanları ise "açıklanamayan bu tür durumların dünya dışı yaşamların varlığına kanıt olduğu" düşüncesine karşı şüphe ile yaklaşıyor.

İleri Havacılık Tehditlerini Tanımlama isimli program, dönemin Demokrat senatörü Harry Reid'in girişimi ile başlatıldı.

New York Times'a konuşan Reid, "Bunu başlattığım için üzgün değilim ve utanmıyorum. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şey yaptım" dedi.

'Bu bilim ve ulusal güvenlik ile ilgili'

Üst düzey devlet sırlarının saklandığı bir askeri üs olan ve aynı zamanda UFO senaryolarına da konu olan 51. Bölge'nin bulunduğu Nevada'nın eski senatörü olan Reid, girişimi ile ilgili Twitter hesabı üzerinden de bir açıklama yaptı.

"Eğer birileri cevapları bildiklerini düşünüyorsa, kendilerini kandırıyorlar.

Yanıtları bilmiyoruz ama soruları sormamıza neden olacak çok fazla kanıt söz konusu. Bu bilim ve ulusal güvenlik ile ilgili. Eğer Amerika bu yanıtları bulmak için öncülük etmez ise başkaları edecektir"

Programın Savunma Bakanlığı'na 20 milyon dolar maliyeti olduğu ve 5 yıl sonra bütçesel nedenlerle durdurulduğu da bildirildi.

"Gizli UFO programının" yabancı güçlerin teknolojik ilerleyişini takip altına almak için başlatıldığını düşünenler de bulunuyor.

Bu yılın başlarında ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, milyonlarca belge üzerindeki gizliliği kaldırmıştı.

Kamuya açılan kayıtlar arasında UFO iddialarına ilişkin kayıtlar da yer alıyor.

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