ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık Patriot füze satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington'ın Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasını onayladığını açıkladı.

Reuters'ın Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'na dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı 80 adet Patriot tipi GEM-T füzesi ve 60 diğer füzenin Türkiye'ye satışına onay verdi.

Pentagon ABD Kongresi'ne satış lisansıyla ilgili bilgi verdi.

Ancak bu gelişme, iki ülke arasında bir satış anlaşması imzalandığı ya da müzakerelerin sonuç verdiği anlamına gelmiyor.

Washington ve Ankara'nın Patriot pazarlığına oturabilmesi için önce ABD Senatosu'nun da onayı gerekiyor.