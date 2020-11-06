ABD Seçimi: 4'ü de yeniden seçildi

Dört kongre kadınının hepsi de - Reps. Minnesota'dan İlhan Omar, New York'tan Alexandria Ocasio-Cortez, Michigan'dan Rashida Tlaib ve Massachusetts'ten Ayanna Pressley - CNN'e göre yeniden seçildi.

(CNN)

Dört kongre kadınının hepsi de - Reps. Minnesota'dan İlhan Omar, New York'tan Alexandria Ocasio-Cortez, Michigan'dan Rashida Tlaib ve Massachusetts'ten Ayanna Pressley - CNN'e göre yeniden seçildi.

Ocak 2019'da göreve geldiklerinden bu yana, tamamı beyaz olmayan milletvekilleri solun ilerici tabanını elektriklendirdi ve sosyal medyayı aydınlattı, ancak aynı zamanda tartışmaları ve Başkan Donald Trump'ın öfkesini de çekti.



Ocasio-Cortez, New York'un 14. Kongre Bölgesi'nde , Cumhuriyetçi John C. Cummings ve Serve America Hareketi partisinden Michelle Caruso-Cabrera'ya karşı yeniden seçilecek.



