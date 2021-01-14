ABD Seçiminde hile! Biden'in ekibinden tutuklama var!

Teksas Başsavcısı Ken Paxton Çarşamba günü yaptığı açıklamada, seçim sahtekarlığı ve yasadışı oy kullanma iddiasıyla bir kadının tutuklandığını söyledi.

Paxton'a göre, San Antonio'dan Rachel Rodriguez, 2020 seçimleri öncesinde oy toplama ile ilgili bir videoda tespit edildi ve yaptığı şeyin yasa dışı olduğunu kabul etti.

20 yıla kadar hapis cezası verilebilir

Paxton'a göre Rodriguez, seçim sahtekarlığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına yasadışı olarak yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Trump ve Biden destekçileri sosyal medyada atıştı

Bu gelişme sonrası Trump destekçilerinin medyaya ve Biden'a karşı öfkesi artarken sosyal medyada her iki grubun çok şiddetli tartışmalar içine girdi. Ayrıca ana akım medyanın seçimlerde hile yaptığını itiraf eden Rachel Rodriguez'in Biden'ın ekibinden olduğu bilgisini ısrarla geçmedikleri görüldü.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.