ABD seçimleri: Wisconsin ve Michigan’ı kazanan Joe Biden zafere çok yakın

Dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik gücü Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD), önümüzdeki dört yıl boyunca kim yönetecek? Cumhuriyetçi Donald Trump mı yoksa Demokrat Joe Biden mı? Amerikalılar, yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti.

Dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik gücü Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD), önümüzdeki dört yıl boyunca kim yönetecek? Cumhuriyetçi Donald Trump mı yoksa Demokrat Joe Biden mı? Amerikalılar, yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti.

Açıklanan ilk sonuçlara göre Joe Biden fazla delege sayısı ve toplam oyda önde görünüyor ancak Donald Trump, Florida ve Teksas gibi kritik eyaletleri kazandı.

Her iki lider seçim sonuçlarıyla ilgili ilk konuşmasını yaptı. Biden taraftarlarına sabırlı olmalarını, seçimi kazanacaklarını söylerken, Donald Trump Kuzey Carolina’da oy sayımının bir anda durduğunu belirterek seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti ve Yüksek Mahkemeye gideceklerini belirtti. Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili kampanya ekiplerinin gözü, sayım işleminin devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Wisconsin, Nevada ve Pennsylvania’da. Buralardan çıkacak sonuca göre ABD’nin yeni başkanının kim olacağı sorusunun netleşmesi gerekiyor.